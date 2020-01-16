TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Timur Savcı seçildi

TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile Yapımcı Timur Savcı seçildi.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar oybirliği ile seçildiler.

İç piyasada 1,5 Milyar TL büyüklüğe ulaşan Türk dizileri Hollywood’tan sonra dizi ihracatında dünya sıralamasında ikinci sırasında yer alıyor. Türk dizileri 150 ülkede toplamda 600 milyon seyirci sayısına ulaşmış durumda.

Sinema ve dizi yapımcıları, yapımcıların her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini; sektörde mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını geliştireceklerini belirttiler. Yapımcılar, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguladılar.