MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Timur Savcı seçildi
GeriTelevizyon TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Timur Savcı seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 16.01.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Timur Savcı seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Timur Savcı seçildi

Türkiye’nin önde gelen sinema filmi ve dizi film yapımcılarının üyesi olduğu TESİYAP, 9. Olağan Genel Kurulu’nu 14 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile Yapımcı Timur Savcı seçildi.

 

 

 Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar oybirliği ile seçildiler.

İç piyasada 1,5 Milyar TL büyüklüğe ulaşan Türk dizileri Hollywood’tan sonra dizi ihracatında dünya sıralamasında ikinci sırasında yer alıyor. Türk dizileri 150 ülkede toplamda 600 milyon seyirci sayısına ulaşmış durumda.

Sinema ve dizi yapımcıları, yapımcıların her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini; sektörde mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını geliştireceklerini belirttiler. Yapımcılar, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguladılar.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle