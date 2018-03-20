Teodora kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Teodora'sı Toprak Sağlam kaç yaşında?

Teodora, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Demetrios'un karısı Teodora olarak karşımıza çıkan ve Toprak Sağlam'ın hayat verdiği Teodora karakterinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Teodora kimdir? Dizide Teodora nasıl bir karakter olacak? Teodora karakterine can verecek olan Toprak Sağlam kimdir ve kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...

TEODORA KİMDİR?

Son Bizans Kralı Konstantinos'un erkek kardeşi Demetrios'un eşi olan Teodora aslında bir Pontus Prensesidir. Dizideki karakteriyle Teodora, Pontus Prensesi olarak geldiği Konstantinopolis’te Demetrios’la tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlardır. Demetrios’tan evlenme teklifi alır, böylece Bizans Prensesi, belki de bir zaman sonra Bizans İmparatoriçesi olma şansı doğmuştur. Bunun için Demetrios’u İmparator olmaya ikna etmesi gerekmektedir. Ve tüm bunların ardında Teodora’nın bambaşka gizemli bir yüzü vardır.

TEODORA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğan Toprak Sağlam, Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. Gökten Üç Elma Düştü filmindeki rolü ile 20.Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı.

Bodrum Masalı dizisi ile adını duyuran oyuncu uzun yıllar halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir. Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Mehmed Bir Cihan Fatihi" adlı dizide Demetrios'un eşi Teodora karakterini canlandırmaktadır.

OYNADIĞI DİZİLER

2005: İlk Göz Ağrısı

2006: Cemile

2006: Karınca Yuvası

2007: Kuzey Rüzgarı

2008: Dantel

2009: Hicran Yarası

2010-2011: Yerden Yüksek

2013: Osmanlı Tokadı

2015: Kara Ekmek

2016: Bodrum Masalı

2018: Mehmed Bir Cihan Fatihi