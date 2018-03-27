Teodora kimdir? Karakteri canlandıran Toprak Sağlam kim?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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27.03.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Teodora kimdir? Karakteri canlandıran Toprak Sağlam kim?

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Teodora kimdir? Karakteri canlandıran Toprak Sağlam kim?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi karakterlerinden Teodora’nın hayatı merak konusu oldu. Bizans İmparatoriçesi hayaliyle yanıp tutuşan Teodara’ya Bodrum Masalı dizisindeki Gözde rolüyle tanınan Toprak Sağlam hayat veriyor. Peki Teodora kimdir? Karakteri canlandıran Toprak Sağlam kim?

Pontus Prensesi Teodora karakterinin hayatı Mehmed Bir Cihan Fatihi takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte Toprak Sağlam’ın canlandırdığı Teodora hakkında bilgiler;

Pontus Prensesi olarak geldiği Konstantinopolis’te Demetrios’la tanımış ve birbirlerine aşık olmuşlardır. Demetrios’tan evlenme teklifi alır, böylece Bizans Prensesi, belki de bir zaman sonra Bizans İmparatoriçesi olma şansı doğmuştur. Bunun için Demetrios’u İmparator olmaya ikna etmesi gerekmektedir. Ve tüm bunların ardında Teodora’nın bambaşka gizemli bir yüzü vardır.

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. Gökten Üç Elma Düştü filmindeki rolü ile 20.Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı.
Bodrum Masalı dizisi ile adını duyuran oyuncu uzun yıllar halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

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