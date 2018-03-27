Teodora kimdir? Karakteri canlandıran Toprak Sağlam kim?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi karakterlerinden Teodora’nın hayatı merak konusu oldu. Bizans İmparatoriçesi hayaliyle yanıp tutuşan Teodara’ya Bodrum Masalı dizisindeki Gözde rolüyle tanınan Toprak Sağlam hayat veriyor. Peki Teodora kimdir? Karakteri canlandıran Toprak Sağlam kim?
Pontus Prensesi Teodora karakterinin hayatı Mehmed Bir Cihan Fatihi takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte Toprak Sağlam’ın canlandırdığı Teodora hakkında bilgiler;
Pontus Prensesi olarak geldiği Konstantinopolis’te Demetrios’la tanımış ve birbirlerine aşık olmuşlardır. Demetrios’tan evlenme teklifi alır, böylece Bizans Prensesi, belki de bir zaman sonra Bizans İmparatoriçesi olma şansı doğmuştur. Bunun için Demetrios’u İmparator olmaya ikna etmesi gerekmektedir. Ve tüm bunların ardında Teodora’nın bambaşka gizemli bir yüzü vardır.
TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?
Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. Gökten Üç Elma Düştü filmindeki rolü ile 20.Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı.
Bodrum Masalı dizisi ile adını duyuran oyuncu uzun yıllar halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.
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