Temizlik Benim İşim'de bu hafta birinci kim oldu? Temizlik Benim İşim son bölümde birinci belirlendi

Temizlik Benim İşim birincisi program sunucusu Kadir Ezildi tarafından açıklandı. Haftanın birincisi Nuray Hanım, Kadir Ezildi’den 7 puan aldı. Birinciliği son anda kaçıran Elif’in Kadir Ezildi’den 8 puan aldığı ortaya çıktı. Birinciliği gözyaşlarıyla karşılayan Nuray; "Çok teşekkür ederim. Emin olun, rüyamda görmesem ben gelmezdim. Bunda da bir hayırdır vardır dedim, belki benim kazandığım para başka bir şeye de vesile olacak belki de. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır diye düşünüyorum." dedi.

TEMİZLİK BENİM PUAN DURUMU

Haftanın beşincisi Betül Hanım oldu.

Haftanın dördüncüsü Aysel Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü Ayşegül Hanım oldu.

Haftanın ikincisi Elif Hanım oldu.

Haftanın birincisi Nuray Hanım oldu.