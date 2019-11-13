Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTemizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nasıl yapılır?
GeriTelevizyon Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
13.11.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nasıl yapılır?

Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırıyor. Fox TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışması için yarışmacı başvurusu dışında ev başvurusu da merak ediliyor. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim yarışması için yarışmacı ve kirli ev başvurusu birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmacı ve kirli ev başvurusu nereden yapılır? İşte, hem kirli olan evlerini temizletmek isteyen vatandaşlar hem de yarışmacı başvurusu yaparak 10 bin TL'nin sahibi olmak isteyen kişilerin merakla araştırdığı o konu ile ilgili detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACI NASIL YAPILIR?

Temizlik Benim İşim'in yarışmacı başvurusu için Fox Tv'nin internet sitesi üzerinde yer alan formu kullanmak gerekmektedir. 

Başvuru esnasında istenecek olan bilgiler şu şekilde olacak; 

Yarışma’ya katılım yaşı en az 18’dir. 18 yaş altı başvuranların başvurusu ancak velilerinin yazılı ve ıslak imzalı onayı ile değerlendirilmeye alınır.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİRLİ EV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evinizin kirli olduğunu düşünüyor ve Temizlik Benim İşim yarışmasına evinizi dahil etmek istiyorsanız, Temizlik Benim İşim kirli ev başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında;

'Adınız,soyadınız,yaşadığınız il,e-posta,telefon,cinsiyet,adresiniz,eviniz kaç odalı?,eviniz ne kadar kirli?' sorularına yanıt vermeniz istenecektir.

HER İKİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle