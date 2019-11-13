Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nasıl yapılır?
Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırıyor. Fox TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışması için yarışmacı başvurusu dışında ev başvurusu da merak ediliyor. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmacı ve ev başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim yarışması için yarışmacı ve kirli ev başvurusu birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmacı ve kirli ev başvurusu nereden yapılır? İşte, hem kirli olan evlerini temizletmek isteyen vatandaşlar hem de yarışmacı başvurusu yaparak 10 bin TL'nin sahibi olmak isteyen kişilerin merakla araştırdığı o konu ile ilgili detaylı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACI NASIL YAPILIR?
Temizlik Benim İşim'in yarışmacı başvurusu için Fox Tv'nin internet sitesi üzerinde yer alan formu kullanmak gerekmektedir.
Başvuru esnasında istenecek olan bilgiler şu şekilde olacak;
Yarışma’ya katılım yaşı en az 18’dir. 18 yaş altı başvuranların başvurusu ancak velilerinin yazılı ve ıslak imzalı onayı ile değerlendirilmeye alınır.
TEMİZLİK BENİM İŞİM KİRLİ EV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evinizin kirli olduğunu düşünüyor ve Temizlik Benim İşim yarışmasına evinizi dahil etmek istiyorsanız, Temizlik Benim İşim kirli ev başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında;
'Adınız,soyadınız,yaşadığınız il,e-posta,telefon,cinsiyet,adresiniz,eviniz kaç odalı?,eviniz ne kadar kirli?' sorularına yanıt vermeniz istenecektir.
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