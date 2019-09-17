Temizlik Benim İşim Türkan kimdir ve kaç yaşında?
Temizlik Benim İşim Türkan, yarışmanın ikinci gününde dikkatleri üzerine çekti. Çok detaylı bir şekilde işi ele alması ve sevecen tavrıyla dikkat çeken Temizlik Benim İşim Türkan, merak edilen isim olmaya başladı. Peki, Temizlik Benim İşim Türkan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim Türkan, yılllardır bu işte olması dolayısıyla dikkat çekmeye başladı. Peki, Temizlik Benim İşim Türkan kimdir ve kaç yaşında? İşte, yarışmacı hakkında o bilgiler
Türkan Değirmenci 57 yaşında ve gündelikçi. Aslen Adapazarlı olan Türkan hanım 4 çocuk ve 2 torun sahibi. 18 senedir evlere temizliğe giden Türkan Hanım, Temizlik Benim İşim’e damga vurmaya geliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle