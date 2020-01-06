Temizlik Benim İşim Sunucusu Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında, evli mi?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere adını duyurduktan sonra bir fenomen haline geldi.

Temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlayan Kadir Ezildi 'iyi ki böyle bir hastalığım var' diyor ve haftanın hemen hemen her günü temizlik yapıyor. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller. Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar! Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar!



Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise Kadir Ezildi'nin annesinin en büyük korkusu

Kadir Ezildi. TLC'deki Temizlik Avcıları programı ardından Temizlik Benim programıyla evlere konuk olmaya devam ediyor.