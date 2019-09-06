Temizlik Benim İşim haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte,10 bin liranın sahibi
Temizlik Benim İşim yarışmasında 6 Eylül Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Sunucu Kadir Ezildi’nin 5 gün boyunca bir yarışmacıyla birlikte kirli bir evleri temizlemek için mücadele ettiği haftada, haftanın en iyi yarışmacısı belli oldu. Peki, Temizlik Benim İşim haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim yarışmasında 6 Eylül Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Final etabında yarışmacıların ve Kadir Ezildi’nin puanları ile belli olan sıralama, birinciyi oluşturdu. Peki, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim yarışmasının birincisi ve detaylı bilgiler
Yarışmacılardan 8 Kadir Ezildi’den 5 puan alan Mertcan, haftanın beşincisi,
Toplamda 15 puan alarak haftanın dördüncüsü olan yarışmacı Niyazi,
Toplamda 17 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacı Sevgi,
Toplam 18 puan alarak ikinci olan yarışmacı Nilgün,
Toplam 19 puan alarak bir puan farkla birinci olan yarışmacı Halise oldu.
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