Temizlik Benim İşim 8 Kasım haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi, gerilim dolu bir final bölümü ile belli oldu. Haftanın son gününde Gamze’ye puan veren diğer yarışmacılar, birincinin belirlenmesinde önemli bir rol aldı. Peki, Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? İşte, 8 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi hakkında detaylı bilgiler
Temizlik Benim İşim 8 Kasım haftanın birincisi Gamze’nin gününde belli oldu. Kadir Ezildi’nin son olarak gerçekleştirdiği puanlamanın ardından haftanın birincisi netlik kazandı. İşte, Temizlik Benim İşim 8 Kasım haftanın birincisi ve detaylı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM 8 KASIM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın son gününde;
Hülya Gamze’ye 3 puan verdi.
Hicran Gamze’ye 3 puan verdi.
Alev Gamze’ye 3 puan verdi.
Saadet Gamze’ye 4 puan verdi.
Toplam puanlara bakıldığında haftanın sonuncusu 14 puanla Saadet ve Hicran oldu.
Haftanın üçüncüsü 17 puan alarak Alev oldu.
10 bin liranın sahibi olan haftanın birincisi ise Hülya oldu.
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