Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTemizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu?
GeriTelevizyon Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
04.10.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi, diğer yarışmacıların son gün oylamasını yapmasının ardından belli oldu. Havva, Altun, Burcu, Sema ve Büşra’nın yarıştığı Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. Peki, Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi, Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Yarışmacıların aldığı puanlar, gün sonunda açıklandı. Peki, en iyi temizliği yaparak Temizlik Benim İşim 4 Ekim birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim’in 4 Ekim birincisi hakkında puan bilgileri

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Toplamda 12 puan alarak haftanın beşincisi Burcu,

Toplamda 14 puan alarak haftanın dördüncüsü Sema,

Toplamda 15 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacı Altun,

Haftanın birincisi 1 puan farkla Büşra oldu.

Havva ise yarışmanın ikincisi oldu.

ALTUN HANIMIN PUANLAMASI NASIL OLDU?

4 Ekim Cuma gün sonunda Altun’un aldığı puanlar şu şekilde oldu;

Burcu 2 puan verdi

Havva 2 puan verdi

Sema 1 puan verdi

Büşra 2 puan verdi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Hamile olduğunu Instagram'dan duyurdu
Cenazede büyük ayıp
Yaşar İpek tahliye oldu!
Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler