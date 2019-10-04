Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi, diğer yarışmacıların son gün oylamasını yapmasının ardından belli oldu. Havva, Altun, Burcu, Sema ve Büşra’nın yarıştığı Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. Peki, Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 4 Ekim haftanın birincisi, Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Yarışmacıların aldığı puanlar, gün sonunda açıklandı. Peki, en iyi temizliği yaparak Temizlik Benim İşim 4 Ekim birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim’in 4 Ekim birincisi hakkında puan bilgileri
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplamda 12 puan alarak haftanın beşincisi Burcu,
Toplamda 14 puan alarak haftanın dördüncüsü Sema,
Toplamda 15 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacı Altun,
Haftanın birincisi 1 puan farkla Büşra oldu.
Havva ise yarışmanın ikincisi oldu.
ALTUN HANIMIN PUANLAMASI NASIL OLDU?
4 Ekim Cuma gün sonunda Altun’un aldığı puanlar şu şekilde oldu;
Burcu 2 puan verdi
Havva 2 puan verdi
Sema 1 puan verdi
Büşra 2 puan verdi
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