Temizlik Benim İşim 31 Ocak haftanın birincisi kim oldu? Kadir Ezildi'den şok karar!

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi Kadir Ezildi'nin de verdiği puanlar sonrası netlik kazandı. Kadir Ezildi'nin verdiği son puanlar sonrasında netlik kazanan haftanın birincisi, 10 bin liranın sahibi oldu. Peki, 31 Ocak haftanın birincisi kim oldu? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Funda'nın Gülhanım'a verdiği puan 2 oldu.

Sinem, Gülhanım'a 3 puan verdi.

Öznur'un Gülhanım için verdiği puan 4 oldu.

Hatice Gülhanım'a temizliği için 3 puan verdi.

Kadir Ezildi, puanların haksız dağıtıldığını düşündüğü için iptal etti.

Buna göre haftanın sonuncusu 5 puan alarak Öznur oldu.

Kadir Ezildi, üç tane ikinci olduğunu açıkladı. İkinciler 7 puan alarak Funda, Gülhanım ve Hatice oldu.

Birinci olan isim Sinem olarak açıklandı.