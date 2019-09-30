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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları kimdir?

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Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları kimdir?

Temizlik Benim İşim’in yeni hafta yarışmacıları ekran karşısına çıktı. Haftanın büyük ödülünü alabilmek için kendilerine çıkan evleri temizlemek için mücadele edecek olan hanımlar, en iyi puanı toplamayı amaçlayacak. Peki, Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Eylül yarışmacıları kimlerdir? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları arasında bu kez erkek yarışmacı yer almıyor. İşte, Temizlik Benim İşim’in bu haftaki yarışmacıları;

Altun Karataş, 47 yaşında ve ev hanımı. Aslen Ardahanlı olan Altun Hanım, 3 çocuk ve 1 torun sahibidir. Güçlü inatçı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken, ayrıca eleştirmeyi de seven Altun Hanım, Temizlik Benim İşim’in yanı haftasına damga vuracağa benziyor.

Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları kimdir

Büşra Par, 26 yaşında Anaokulu öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Büşra Hanım, haftanın iddialı yarışmacılarından. Haksız eleştirilere tahammül edemeyen, sert ve net duruşuyla rakiplerine göz açtırmamaya kararlı görünen Büşra Hanım, Temizlik Benim İşim’de iddiasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları kimdir

Burcu Başkan, şirket çalışanı ve 30 yaşında. Bu haftanın en iddialı yarışmacılarından birisi. 

Sema Duman 32 yaşında ve ev hanımı. Karadenizlidir.

Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları kimdir

Havva Asılsoy 35 yaşında ve Müşteri temsilcisi.

Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları kimdir

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