Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları kimdir?
Temizlik Benim İşim’in yeni hafta yarışmacıları ekran karşısına çıktı. Haftanın büyük ödülünü alabilmek için kendilerine çıkan evleri temizlemek için mücadele edecek olan hanımlar, en iyi puanı toplamayı amaçlayacak. Peki, Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Eylül yarışmacıları kimlerdir? İşte, o isimler hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 30 Eylül-4 Ekim yarışmacıları arasında bu kez erkek yarışmacı yer almıyor. İşte, Temizlik Benim İşim’in bu haftaki yarışmacıları;
Altun Karataş, 47 yaşında ve ev hanımı. Aslen Ardahanlı olan Altun Hanım, 3 çocuk ve 1 torun sahibidir. Güçlü inatçı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken, ayrıca eleştirmeyi de seven Altun Hanım, Temizlik Benim İşim’in yanı haftasına damga vuracağa benziyor.
Büşra Par, 26 yaşında Anaokulu öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Büşra Hanım, haftanın iddialı yarışmacılarından. Haksız eleştirilere tahammül edemeyen, sert ve net duruşuyla rakiplerine göz açtırmamaya kararlı görünen Büşra Hanım, Temizlik Benim İşim’de iddiasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Burcu Başkan, şirket çalışanı ve 30 yaşında. Bu haftanın en iddialı yarışmacılarından birisi.
Sema Duman 32 yaşında ve ev hanımı. Karadenizlidir.
Havva Asılsoy 35 yaşında ve Müşteri temsilcisi.
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