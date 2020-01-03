Temizlik Benim İşim 3 Ocak haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim 3 Ocak haftanın birincisi, günün en çok araştırılan konusu olmaya başladı. 5 yarışmacının hafta boyunca büyük bir efor sarf ettiği Temizlik Benim İşim 3 Ocak haftanın finali için Kadir Ezildi de puanlarını verdi ve sıralama netlik kazandı. Peki, Temizlik Benim İşim 3 Ocak haftanın birincisi kim oldu? İşte, Kadir Ezildi’nin puanları ile belli olan 3 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi, 3 Ocak Cuma günü netlik kazandı.
Haftanın son gününde yarışan Asiye'ye verilen puanlar şu şekilde oldu;
Öykü'nün Asiye'ye puanı 3 oldu.
Altun'un Asiye'ye puanı 3 olarak yansıdı.
Melike Asiye'ye 2 puan verdi.
Özge'nin Asiye'ye puanı ise 3 oldu.
Haftanın birincisi, Kadir Ezildi’nin puanlarının ardından netlik kazandı. Buna göre;
Haftanın sonuncusu olan isim toplamda 19 puan alarak Altun oldu.
Haftanın üçüncüsü toplamda 20 puan alarak Asiye oldu.
Haftanın ilk ikincisi 22 puan alarak Öykü ve Özge oldu.
Haftanın birincisi ise Melike olarak açıklandı.
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