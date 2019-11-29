Temizlik Benim İşim 29 Kasım haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim 29 Kasım haftanın birincisi, tüm yarışmacıların değerlendirmesini tamamlamasının ardından netlik kazandı. Haftanın son gününde yarışan Kadriye'nin mücadelesini değerlendiren yarışmacılar, Temizlik Benim İşim 29 Kasım haftanın birincisi olan ismi belirleyen son puanları verdi. Peki, Temizlik Benim İşim 29 Kasım haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın son gününden bazı detaylar
Temizlik Benim İşim 29 Kasım haftanın birincisi, yarışmacılar ve Kadir Ezildi'nin oylamasını tamamlamasının ardından netlik kazandı. Kadriye, Çağla, Emine, Büşra ve Nurdan'ın verdiği puanların ardından Temizlik Benim İşim 29 Kasım haftanın birincisi belli oldu. Peki, Temizlik Benim İşim 29 Kasım birincisi kim oldu? İşte, o detaylar
Temizlik Benim İşim haftanın son gününde verilen puanlar şu şekilde oldu;
Emine'nin Kadriye'ye puanı 4 oldu.
Çağla Kadriye'ye 2 puan verdi.
Büşra'nın Kadriye'ye verdiği puan 4 oldu.
Nurdan ise Kadriye'ye 3 puan verdi.
Haftanın sonuncusu toplamda 15 puan alarak Emine oldu.
Haftanın üçüncüsü toplamda 18 puan alarak Çağla oldu.
Haftanın 20 puan alarak ikincisi olan ilk isim Büşra, ikinci isim ise Nurdan oldu.
Haftanın en iyi temizliğini yapıp 10 bin liranın sahibi olan isim Kadriye oldu.
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