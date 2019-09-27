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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi kim oldu?

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Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim yarışmasında 27 Eylül akşamı haftanın birincisi belli oldu. Yarışmayı yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi açıklaması Kadir Ezildi tarafından duyuruldu. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. Peki, 27 Eylül Temizlik Benim İşim birincisi kim olarak açıklandı? İşte, yarışmada puan alan o isimler hakkında bazı bilgiler

27 Eylül cuma günü birinci olan yarışmacı Ayşe Hanım oldu. 

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI KİMDİR?

Hüseyin Boyraz, 24 yaşında ve teknikerdir. Ağır kanlı insanlara tahammül edemeyen Hüseyin Boyraz, eleştirileriyle rakiplerine zor anlar yaşatacağına inanıyor. Ankaralı olmaktan gurur duyan Hüseyin Boyraz, oyunlarıyla dikkat çekiyor.

Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi kim oldu

Fidan Gürleyen, 25 yaşında ve ev hanımıdır. İddialı söylemleri ve net tespitleriyle rakiplerine kök söktürmeye hazırlanan Fidan Gürleyen, Temizlik Benim İşim'de iddiasını konuşturmaya hazırlanıyor. 

Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi kim oldu

Ayşe Aygün, 32 yaşında ve temizlik görevlisi.Kızının küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle temizlik takıntısı olan Ayşe Aygün, mikroplara karşı çok hassastır. Temizlik konusunda kendisine çok güvenen Ayşe Aygün, yarışmaya damga vurmaya geliyor.

Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi kim oldu

Öznür Sarıgül, 30 yaşında ve ev hanımıdır. Kendisini neşeli ve eğlenceli biri olarak tanımlayan Öznur, yapacağı stratejik hamlelerle yarışmada başarılı olacağına inanıyor. Hızlı ve pratik olmakla övünen Öznur, hünerlerini sergilemek için hazır olduğunu belirtiyor.

Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi kim oldu

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