Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasında 27 Eylül akşamı haftanın birincisi belli oldu. Yarışmayı yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi açıklaması Kadir Ezildi tarafından duyuruldu. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim 27 Eylül haftanın birincisi ve detaylı bilgiler
Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. Peki, 27 Eylül Temizlik Benim İşim birincisi kim olarak açıklandı? İşte, yarışmada puan alan o isimler hakkında bazı bilgiler
27 Eylül cuma günü birinci olan yarışmacı Ayşe Hanım oldu.
TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI KİMDİR?
Hüseyin Boyraz, 24 yaşında ve teknikerdir. Ağır kanlı insanlara tahammül edemeyen Hüseyin Boyraz, eleştirileriyle rakiplerine zor anlar yaşatacağına inanıyor. Ankaralı olmaktan gurur duyan Hüseyin Boyraz, oyunlarıyla dikkat çekiyor.
Fidan Gürleyen, 25 yaşında ve ev hanımıdır. İddialı söylemleri ve net tespitleriyle rakiplerine kök söktürmeye hazırlanan Fidan Gürleyen, Temizlik Benim İşim'de iddiasını konuşturmaya hazırlanıyor.
Ayşe Aygün, 32 yaşında ve temizlik görevlisi.Kızının küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle temizlik takıntısı olan Ayşe Aygün, mikroplara karşı çok hassastır. Temizlik konusunda kendisine çok güvenen Ayşe Aygün, yarışmaya damga vurmaya geliyor.
Öznür Sarıgül, 30 yaşında ve ev hanımıdır. Kendisini neşeli ve eğlenceli biri olarak tanımlayan Öznur, yapacağı stratejik hamlelerle yarışmada başarılı olacağına inanıyor. Hızlı ve pratik olmakla övünen Öznur, hünerlerini sergilemek için hazır olduğunu belirtiyor.
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