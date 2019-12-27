Temizlik Benim İşim 27 Aralık haftanın birincisi kim oldu?

Kadir Ezildi'nin oylamasını tamamlamasının ardından Temizlik Benim İşim 27 Aralık haftanın birincisi belli oldu. Öte yandan perşembe günü Saniye Hanım'la tartışan Arzu Çebi diskalifiye olarak yarışmadan elendi. Yarışmacı elendiği için verilen puanlar cuma günü yeniden değerlendirildi. Peki, 27 Aralık Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim haftanın kazananı ve son bölümde yaşananlar.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Arzu Hanım'ın diskalifiye olması sonrası yarışmacının puanlarının silinmesine karar verildi. Buna göre Sebahat Hanım’ın puanı 13’den 10’a, Esra Hanım’ın puanı 10’dan 7’ye indi. Yeni puanlama sonrası haftanın birincisi Sebahat Hanım oldu.