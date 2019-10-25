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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi gözyaşları ile belli oldu!

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Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi gözyaşları ile belli oldu!

Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi, haftanın son günü gerçekleştirilen puanlamanın ardından belli oldu. Haftanın son günü yapılan temizliğin ardından Kadir Ezildi’nin de verdiği puanlarla belli olan Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi açıklandı. Peki, Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi kim oldu? İşte, gözyaşları ile tamamlanan yarışmanın son gününden bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi gözyaşları eşliğinde açıklandı. Sema’nın yarışmanın sonuncusu olduğu ancak yıllardır görmediği annesini görmesi dolayısıyla en büyük ödülü aldığını ifade ettiği yarışmada, 10 bin liralık ödül ise geri planda kaldı. İşte duygusal anların yaşandığı Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi

Berkay’ın temizliği haftanın son gününde yarışmacılar tarafından şu şekilde değerlendirildi;

Sibel, Berkay’a 2 puan verdi

Sema, Berkay’a 4 puan verdi

Deniz, Berkay’a 2 puan verdi

Mehtap, Berkay’a 2 puan verdi

10 bin liralık ödül için haftanın birincisi belli oldu. Buna göre;

Toplamda 8 puan alarak haftanın beşincisi Sema oldu.

Toplamda 13 puan alarak haftanın dördüncüsü Deniz oldu.

Toplamda 17 puan alarak haftanın üçüncüsü Berkay oldu.

Toplamda 20 puan alarak haftanın birincisi Sibel 10 bin liranın sahibi oldu.

Mehtap ise 18 puanla haftanın ikincisi olarak ilan edildi.

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