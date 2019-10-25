Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi gözyaşları ile belli oldu!
Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi, haftanın son günü gerçekleştirilen puanlamanın ardından belli oldu. Haftanın son günü yapılan temizliğin ardından Kadir Ezildi’nin de verdiği puanlarla belli olan Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi açıklandı. Peki, Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi kim oldu? İşte, gözyaşları ile tamamlanan yarışmanın son gününden bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi gözyaşları eşliğinde açıklandı. Sema’nın yarışmanın sonuncusu olduğu ancak yıllardır görmediği annesini görmesi dolayısıyla en büyük ödülü aldığını ifade ettiği yarışmada, 10 bin liralık ödül ise geri planda kaldı. İşte duygusal anların yaşandığı Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi
Berkay’ın temizliği haftanın son gününde yarışmacılar tarafından şu şekilde değerlendirildi;
Sibel, Berkay’a 2 puan verdi
Sema, Berkay’a 4 puan verdi
Deniz, Berkay’a 2 puan verdi
Mehtap, Berkay’a 2 puan verdi
10 bin liralık ödül için haftanın birincisi belli oldu. Buna göre;
Toplamda 8 puan alarak haftanın beşincisi Sema oldu.
Toplamda 13 puan alarak haftanın dördüncüsü Deniz oldu.
Toplamda 17 puan alarak haftanın üçüncüsü Berkay oldu.
Toplamda 20 puan alarak haftanın birincisi Sibel 10 bin liranın sahibi oldu.
Mehtap ise 18 puanla haftanın ikincisi olarak ilan edildi.
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