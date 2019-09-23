Temizlik Benim İşim 23 Eylül finalinde Ceren kaç puan aldı?
Temizlik Benim'in 23 Eylül tarihli yarışma esnasında Ceren, pis bir evi komple temizlemek için mücadele etti. Kadir Ezildi ile birlikte, banyo, salon, mutfak ve her dip ve köşeyi temizleyen Ceren, arkadaşlarından puan aldı. Peki, Temizlik Benim İşim 23 Eylül finalinde Ceren kaç puan aldı? İşte, Temizlik Benim İşim final mücadelesinde Ceren'in aldığı puan
Temizlik Benim İşim 23 Eylül final aşamasında Ceren, büyük bir efor sarf ederek 4 saatte koskoca evi temizlemeye çalıştı. Peki, diğer yarışmacılar Ceren'e kaç puan verdi. İşte, Temizlik Benim İşim 23 Eylül puanlamaları
TEMİZLİK BENİM İŞİM 23 EYLÜL YARIŞMASINDA CEREN KAÇ PUAN ALDI?
Hüseyin, Ceren'e 4 saatlik emeğine karşılık 2 puan verdi.
Öznur, Ceren'i çok iyi temizlik yapmamasıyla eleştirerek puanını 2 olarak açıklandı.
Fidan, Ceren'e puanını 2 olarak açıkladı.
Ayşe'nin Ceren'e puanı 1 oldu.
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