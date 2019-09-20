Temizlik Benim İşim 20 Eylül Cuma günü haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi, yarışmacıların verdiği oylarla belirlendi. Haftalık olarak birincisini belirleyen ve 10 bin lirayı sahibine teslim eden Temizlik Benim İşim yarışmasının bu haftaki birincisi belli oldu. Peki, 20 Eylül Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kimdir? İşte, detaylı bilgiler
Temizlik Benim İşim 20 Eylül birincisi belli oldu. Yarışmacıların verdiği oylar ve Kadir Ezildi’nin verdiği puanlarla belli olan birinci, 10 bin liranın sahibi oldu. Peki, Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? İşte, 20 Eylül Temizlik Benim İşim Birincisi
Serkan’ın mücadele ettiği Cuma günü diğer yarışmacılardan aldığı oylar şu şekilde oldu;
Asiye 1
Hamide 1
Türkan 1
Sunay 2
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın beşincisi toplamda 8 puan alarak Serkan oldu. Serkan’a 3 puanı ise Kadir Ezildi verdi.
Toplamda 13 puan alarak haftanın dördüncüsü olan yarışmacı Hamide oldu.
Toplamda 15 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacı Sunay oldu.
Türkan haftanın birincisi olarak 10 bin liranın sahibi oldu. Asiye ise haftanın ikincisi oldu. Asiye ile Türkan arasında 1 puan fark oldu.
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