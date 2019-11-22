Temizlik Benim İşim 18-22 Kasım haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim 18-22 Kasım Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanlarının toplanmasıyla birlikte belli oldu. Haftanın son gününde son yarışan kişi için oylamaları yapan yarışmacılar, Sevil’e puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 18-22 Kasım birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler
Temizlik Benim İşim yarışmasının 18-22 Kasım Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 18-22 Kasım haftanın birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın son gününde yarışmacılar, Sevil’e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;
Emel'in Sevil'e verdiği puan 1 oldu.
Gönül Sevil'e 4 verdi.
Tuğçe'nin Sevil'e puanı 1 oldu.
Yeşim Sevil'e 1 puan verdi.
Haftanın final programında kendi puanlarını da veren Kadir Ezildi. Sıralamayı şu şekilde açıkladı;
Sevil toplamda 13 puan alarak haftanın sonuncusu oldu.
Toplamda 14 puanla haftanın üçüncüsü olan 2 yarışmacıdan birisi Gönül ve Tuğçe oldu.
Haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi ise 16 puanla Yeşim oldu. İkinci olan Emel ise 15 puanda kaldı.
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