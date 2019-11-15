Temizlik Benim İşim 15 Kasım haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim 15 Kasım Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Gülfer’e puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 15 Kasım birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler
Temizlik Benim İşim yarışmasının 15 Kasım Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 15 Kasım haftanın birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın son gününde yarışmacılar, Gülfer’e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;
Yasemin Gülfer’e 2 puan verdi.
Hülya Gülfer’e 2 puan verdi.
Sevgi Gülfer’e 1 puan verdi.
Gözde Gülfer’e 3 puan verdi.
Kadir Ezildi’den 6 puan alarak haftanın sonuncusu olan yarışmacılar Gözde ve Yasemin oldu.
Haftanın birincileri Kadir Ezildi’den 8 puan alan Hülya ve Gülfer oldu.
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