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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 15 Kasım haftanın birincisi kim oldu?

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Temizlik Benim İşim 15 Kasım haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 15 Kasım Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Gülfer’e puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 15 Kasım birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

Temizlik Benim İşim yarışmasının 15 Kasım Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 15 Kasım haftanın birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Gülfer’e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Yasemin Gülfer’e 2 puan verdi.

Hülya Gülfer’e 2 puan verdi.

Sevgi Gülfer’e 1 puan verdi.

Gözde Gülfer’e 3 puan verdi.

Kadir Ezildi’den 6 puan alarak haftanın sonuncusu olan yarışmacılar Gözde ve Yasemin oldu.

Haftanın birincileri Kadir Ezildi’den 8 puan alan Hülya ve Gülfer oldu.

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