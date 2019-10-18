Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim aldı?
Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim haftasının birincisi belli oldu. Haftanın son gününde Gülseven’e puan veren yarışmacılar, buradan çıkan sonuçların ardından haftanın birincisinin belirlenmesine vesile oldu. En yüksek puanı alan isimler, Kadir Ezildi’nin de verdiği puanların ardından ilan edildi. Peki, Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim hafta birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim 18 Ekim birincisi
Temizlik Benim İşim’de 18 Ekim haftanın finalinde iki kişi üçüncülüğü elde etti. Peki, Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim birincisi kim oldu? İşte, değişik bir final gerçekleştiren Temizlik Benim İşim'in 18 Ekim haftanın birincisi
Haftanın son gününde;
Güzin’den Gülseven’e verilen puan 3 oldu.
Asiye’nin Gülseven’e verdiği puan 2 oldu.
Mehmet’in Gülseven’e verdiği puan 3 oldu.
Meral’in Gülseven’e verdiği puan 2 oldu.
TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplamda 17 puanla üçüncülüğü paylaşan isimler Güzin ve Gülseven oldu. Mehmet ise en düşük puanı alarak dördüncülüğe yerleşti.
Haftanın birincisi olarak Temizlik Benim İşim’de 10 bin liranın sahibi Asiye oldu.
Asiye, Meral'in aşırı üzülmesi üzerine 10 bin liralık ödülü Meral'e vermeyi teklif etti. Meral ise parayı paylaşma teklifinde bulundu. Ancak, Asiye, diğer yarışmacıların parayı vermemesi yönünde düşüncelerini beyan etmesi üzerine fikrini değiştirdi ve parayı hak ettiğini söyledi. Böylece 10 bin lira Asiye'de kaldı.
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