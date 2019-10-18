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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim aldı?

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Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim aldı?

Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim haftasının birincisi belli oldu. Haftanın son gününde Gülseven’e puan veren yarışmacılar, buradan çıkan sonuçların ardından haftanın birincisinin belirlenmesine vesile oldu. En yüksek puanı alan isimler, Kadir Ezildi’nin de verdiği puanların ardından ilan edildi. Peki, Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim hafta birincisi kim oldu? İşte, Temizlik Benim İşim 18 Ekim birincisi

Temizlik Benim İşim’de 18 Ekim haftanın finalinde iki kişi üçüncülüğü elde etti. Peki, Temizlik Benim İşim 14-18 Ekim birincisi kim oldu? İşte, değişik bir final gerçekleştiren Temizlik Benim İşim'in 18 Ekim haftanın birincisi 

Haftanın son gününde;

Güzin’den Gülseven’e verilen puan 3 oldu.

Asiye’nin Gülseven’e verdiği puan 2 oldu.

Mehmet’in Gülseven’e verdiği puan 3 oldu.

Meral’in Gülseven’e verdiği puan 2 oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Toplamda 17 puanla üçüncülüğü paylaşan isimler Güzin ve Gülseven oldu. Mehmet ise en düşük puanı alarak dördüncülüğe yerleşti.

Haftanın birincisi olarak Temizlik Benim İşim’de 10 bin liranın sahibi Asiye oldu.

Asiye, Meral'in aşırı üzülmesi üzerine 10 bin liralık ödülü Meral'e vermeyi teklif etti. Meral ise parayı paylaşma teklifinde bulundu. Ancak, Asiye, diğer yarışmacıların parayı vermemesi yönünde düşüncelerini beyan etmesi üzerine fikrini değiştirdi ve parayı hak ettiğini söyledi. Böylece 10 bin lira Asiye'de kaldı. 

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