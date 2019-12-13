Temizlik Benim İşim 13 Aralık haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim 13 Aralık birincisi, günün en çok araştırılan konusu olmaya başladı. 5 yarışmacının hafta boyunca büyük bir efor sarf ettiği Temizlik Benim İşim 13 Aralık haftanın finali için Kadir Ezildi de puanlarını verdi ver sıralama netlik kazandı. Peki, Temizlik Benim İşim 13 Aralık haftanın birincisi kim oldu? İşte, Kadir Ezildi’nin puanları ile belli olan 13 Aralık Temizlik Benim İşim birincisi
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi, 13 Aralık Cuma günü netlik kazandı.
Haftanın son gününde yarışan Sevgi'ye verilen puanlar şu şekilde oldu;
Saadet’in Sevgi’ye puanı 3 oldu.
Serpil’in Sevgi’ye puanı 2 olarak yansıdı.
Kader Sevgi’ye 2 puan verdi.
Pınar’ın Sevgi’ye puanı ise 3 oldu.
Haftanın birincisi, Kadir Ezildi’nin puanlarının ardından netlik kazandı. Buna göre;
Haftanın sonuncusu olan isim 5 puan alarak Saadet oldu.
Haftanın ikincileri 7 puan alarak Kader ve Pınar oldu.
Haftanın birincisi olan yarışmacılar 8 puan alan Sevgi ve Serpil olarak ilan edildi.
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