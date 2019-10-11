Temizlik Benim İşim 11 Ekim haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi belli oldu. Son gün Semra’nın yarıştığı Temizlik Benim İşim yarışmasında diğer yarışmacılar puanlarını verdi. Semra’nın puanının ardından Kadir Ezildi de puanını vererek genel tabloyu oluşturdu. Peki, Temizlik Benim İşim 11 Ekim haftanın birincisi kim oldu? İşte, 11 Ekim Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? İşte, o detaylar
Temizlik Benim İşim 11 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen son gün programında yarışmacılar Semra’ya verdiği puanların ardından haftanın finalini beklemeye başladı. Peki, Temizlik Benim İşim 11 Ekim Cuma günü birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın son gününde verilen puanlar ve Temizlik Benim İşim 11 Ekim haftanın birincisi hakkında bazı bilgiler
Haftanın son gününde yarışmacıların Semra’ya verdiği puan şu şekilde;
Melike Semra’ya 3 puan verdi.
Mehtap Semra’ya 2 puan verdi.
Oğuzhan Semra’ya 2 puan verdi.
Elif Semra’ya 2 puan verdi.
TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE 11 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Temizlik Benim İşim’de hafta boyu verilen puanlara göre sıralama şu şekilde oldu;
15 puan alarak haftanın beşincisi Elif,
16 puan alarak üçüncüler Mehtap ve Semra,
10 bin liranın sahibi olan yarışmacı 1 puan farkla Melike oldu.
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