Temizlik Benim İşim 10 Ocak birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasında 10 Ocak birinci Kadir Ezildi'nin yaptığı oylama sonrasında belli oldu. Haftanın son gününde mücadele veren Seval'i değerlendiren diğer yarışmacılar, evin temizliğine göre puan verdi. Puanlama sonrasında Temizlik Benim İşim 10 Ocak birincisi netlik kazandı. Peki, Temizlik Benim İşim 10 Ocak haftanın birincisi kim oldu? İşte, 10 Ocak Temizlik Benim İşim haftanın birincisi ödülünün sahibi kim oldu? İşte, o detaylar
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi, Kadir Ezildi'nin puanları sonrasında 10 Ocak Cuma günü netlik kazandı.
Haftanın son gününde yarışan Asiye'ye verilen puanlar şu şekilde oldu;
Seval'in Sevtap'a puanı 2 oldu.
Nezaket'in Sevtap'a puanı 2 olarak yansıdı.
Fatma Sevtap'a 2 puan verdi.
Elif'in Sevtap'a puanı ise 2 oldu.
Kadir Ezildi, adaletsiz olduğunu düşündüğü için yarışmacıların verdiği tüm puanları iptal etti.
Haftanın birincisi, Kadir Ezildi’nin puanlarının ardından netlik kazandı. Buna göre;
Haftanın sonuncusu olan isim toplamda 6 puan alarak Fatma ve Seval oldu.
Haftanın üçüncüsü 7 puan alan Elif oldu.
8 puan alarak haftanın birincilerinden ilki Sevtap oldu. İkinci birinci ise Nezaket olarak açıklandı.
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