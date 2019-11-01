Temizlik Benim İşim 1 Kasım haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasının 28 Ekim-1 Kasım birincisi, Nebahat’in verdiği son gün mücadelesinin ardından netlik kazandı. Hafta boyunca mücadele eden yarışmacılar birbirlerine puan verirken, en önemli puanı ise Kadir Ezildi’den aldı. Peki, Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? İşte, 1 Kasım Cuma günü belli olan Temizlik Benim İşim haftanın birincisi ve puanlama detayları
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi, 1 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen oylamanın ardından netlik kazandı. Birinci olabilmek için biraz da stratejik puanlamalar yapana yarışmacılar, haftanın birincisinin belirlenmesinde en önemli etken oldu. Ancak Temizlik Benim İşim haftanın birincisini belirleyen son dokunuşu yine Kadir Ezildi yaptı. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmasında 1 Kasım tarihli haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın son gününden bazı bilgiler
Haftanın son gününde Nebahat’a verilen puanlar şu şekilde sıralandı;
Zeynep’ten Nebahat’a 1 puan
Özge’den Nebahat’a 2 puan
Sergen’den Nebahat’a 2 puan
Burcu’dan Nebahat’a 2 puan
TEMİZLİK BENİM İŞİM 1 KASIM CUMA GÜNÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Temizlik Benim İşim’de birinci, Kadir Ezildi’nin de oylarıyla belli oldu.
6 puanla sonuncu olan Zeynep ve Nebahat oldu.
8 puan alarak haftanın birincisi olan Özge ve Burcu olarak açıklandı.
Kadir Ezildi, yarışmacılara adaletsiz puan vermeleri dolayısıyla tepki gösterdi.
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