Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir?
Temizlik Benim İşim yarışmasının 21-25 Ekim tarihli yarışmacıları, yarışmanın ilk günü tanıtıldı. Toplam 5 yarışmacının hafta boyunca mücadele vereceği Temizlik Benim İşim’de birinci olan isim 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. Peki, Temizlik Benim İşim 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir? İşte, o isimler hakkında merak edilen bazı detaylar
Temizlik Benim İşim 21-25 Ekim yarışmacıları, pazartesi günü tanıtıldı. Kadir Ezildi’nin açıkladığı ilk gün adayı belirlenmeden önce tanıtılan 21-25 Ekim yarışmacıları özellikleri ile öne plana çıktı. Peki, 21-25 Ekim Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir? İşte, o yarışmacılar hakkında bazı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM 21-25 EKİM YARIŞMACILARI KİMDİR?
Deniz Payran, 22 yaşında ve fitness eğitmeni. Mutfak ve banyo temizliğine olan takıntısı, koku hassasiyeti ve yarışmayı kazanma iddiasıyla Temizlik Benim İşim’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olacağa benziyor.
Sibel Emur, 28 yaşında ve Ev Hanımı. Detayları gözden kaçırmayacağını ve böylece yüksek puan alacağını düşünüyor.
Mehtap Uçar, 32 yaşında ve ev hanımı. Hırslı, baskın karakterli ve lider ruhlu olduğunu vurguluyor.
Berkay Altan, 24 yaşında ve temizlik şirketi sahibi. Kendine güveni ve sivri diliyle rakiplerinin dengesini bozmaya hazırlanan Berkay, iddialı yarışmacılardan birisidir.
Sema Halak, 27 yaşında ve ev hanımı. 10 kardeşin en büyüğü olan Sema, annesi hasta olduğu için evlenen kadar tüm ev işlerini yaptığı için deneyimli olduğunu söylüyor. Yarışmayı kazanınca uzun zamandır gitmediği memleketine gitmeyi düşünüyor.
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