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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir?

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Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir?

Temizlik Benim İşim yarışmasının 21-25 Ekim tarihli yarışmacıları, yarışmanın ilk günü tanıtıldı. Toplam 5 yarışmacının hafta boyunca mücadele vereceği Temizlik Benim İşim’de birinci olan isim 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. Peki, Temizlik Benim İşim 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir? İşte, o isimler hakkında merak edilen bazı detaylar

Temizlik Benim İşim 21-25 Ekim yarışmacıları, pazartesi günü tanıtıldı. Kadir Ezildi’nin açıkladığı ilk gün adayı belirlenmeden önce tanıtılan 21-25 Ekim yarışmacıları özellikleri ile öne plana çıktı. Peki, 21-25 Ekim Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir? İşte, o yarışmacılar hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 21-25 EKİM YARIŞMACILARI KİMDİR?

Deniz Payran, 22 yaşında ve fitness eğitmeni. Mutfak ve banyo temizliğine olan takıntısı, koku hassasiyeti ve yarışmayı kazanma iddiasıyla Temizlik Benim İşim’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olacağa benziyor.

Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir

Sibel Emur, 28 yaşında ve Ev Hanımı. Detayları gözden kaçırmayacağını ve böylece yüksek puan alacağını düşünüyor.

Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir

Mehtap Uçar, 32 yaşında ve ev hanımı. Hırslı, baskın karakterli ve lider ruhlu olduğunu vurguluyor.

Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir

Berkay Altan, 24 yaşında ve temizlik şirketi sahibi. Kendine güveni ve sivri diliyle rakiplerinin dengesini bozmaya hazırlanan Berkay, iddialı yarışmacılardan birisidir.

Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir

Sema Halak, 27 yaşında  ve ev hanımı. 10 kardeşin en büyüğü olan Sema, annesi hasta olduğu için evlenen kadar tüm ev işlerini yaptığı için deneyimli olduğunu söylüyor. Yarışmayı kazanınca uzun zamandır gitmediği memleketine gitmeyi düşünüyor.

Temizlik Benim İçin 21-25 Ekim yarışmacıları kimdir

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