Tekfur Ares kimdir? Tarihte Ares Müslüman oldu mu?

Gerçek tarihte yapılan araştırmalara göre Komutan Ares isminde bir Karacahisar Kalesi tekfuru bulunmamaktadır. Bu karakter Diriliş Ertuğrul dizisi senaristleri tarafından hayal edilen bir komutan olduğunu düşünülmektedir Resmi kayıtlarda Komutan Ares isminde bir karakter bulunmasa da Karacahisar Kalesinin Tekfuru Vasilyus öldürüldükten sonra İmparatorluk tarafından yeni bir komutan gönderilmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisinde Komutan Ares Bizans İmparatorunun en önemli komutanlarından biridir.
Oldukça cesaretli ve saldırgan bir komutan olan Ares dinine de bağlıdır. Komutan Ares zekası ile Ertuğrul Beyin başına çok iş çıkaracaktır. Ares'in tarihte ölümü ile ilgili bir bilgi yer almasa da Diriliş Ertuğrul sezon finaline kadar yaşayacağı öngörülüyor. Hain planları ile Vasilyus'tan daha fazla yaşayacağı kesin gözüyle bakılıyor. Karacahirsar Kalesi için önemli bir yere sahip olan Komutan Ares öldüten sonra imparatorluktan yeni bir komutan daha gönderilecek.
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