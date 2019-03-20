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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.03.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Tek Yürek'in 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Tek Yürek'in 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisi, 21 Mart Perşembe akşamı 6. kez ekran önüne çıkacak. Tek Yürek'in bu haftaki yeni bölümünde, eşinin ölümünden sorumlu tutulan Halit aklanacak. Öte yandan yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanlar da diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Tek Yürek'in 6. bölümünde neler olacak?

Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan,  Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Anarat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız, Hakan Salınmış ve Kadriye Kenter’in paylaştığı Tek Yürek, perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor, sevilen dizinin bu hafta ekranlara gelecek 6. bölümü öncesi, yeni bölümden iki fragman yayınlandı. İşte, Tek Yürek'in 6. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti...

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği Tek Yürek'in bu hafta ekranlara gelecek 6. bölümünde; Yiğit bundan sonra kaptan olarak takımı toparlayacaktır. Eşinin ölümünden sorumlu tutulan Halit aklanmıştır, ama bir tarafı yarımdır; aile olarak birbirlerine olan güvenlerini test etmeleri gerekecektir.

Akif’in annesi, oğlunun mezarını ziyaret etmek için İstanbul’a gelmiştir. Annesini gören Akif ne yapması gerektiğini bilemeyecektir. Yusuf ise Orçun’un şüphelerini gidermek için saplandığı yalan dünyasına İlknur ile Halit’i de çekecektir. Öte yandan Oğuzhan büyük bir oyunla karşı karşıyadır.

Sait’in mekanında çıkan arbede Yiğit ve Osman’ı büyük olaylara gebe bırakır. Babalarıyla ilgili önemli bir bilginin kıyısında dolaşırlarken, Yiğit hayati bir karar almak zorunda kalacaktır.

Ekip ilk maçında, kendilerini küçümseyen takıma ders verirken; Halit de, koç Emre’ye oynadığı oyunun bedelini ödetir. Sait, mekanında işleri büyütmeye karar verir. Yiğit’e burada da büyük işler düşmektedir. Üstelik Deniz tarafından reddedilmişken, ona bir konuda yardım etmek zorunda kalır. Yiğit dört bir yandan sıkışmakta ve Osman’ı ihmal etmektedir.

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