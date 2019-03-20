Tek Yürek'in 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisi, 21 Mart Perşembe akşamı 6. kez ekran önüne çıkacak. Tek Yürek'in bu haftaki yeni bölümünde, eşinin ölümünden sorumlu tutulan Halit aklanacak. Öte yandan yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanlar da diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Tek Yürek'in 6. bölümünde neler olacak?
Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Anarat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız, Hakan Salınmış ve Kadriye Kenter’in paylaştığı Tek Yürek, perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor, sevilen dizinin bu hafta ekranlara gelecek 6. bölümü öncesi, yeni bölümden iki fragman yayınlandı. İşte, Tek Yürek'in 6. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti...
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği Tek Yürek'in bu hafta ekranlara gelecek 6. bölümünde; Yiğit bundan sonra kaptan olarak takımı toparlayacaktır. Eşinin ölümünden sorumlu tutulan Halit aklanmıştır, ama bir tarafı yarımdır; aile olarak birbirlerine olan güvenlerini test etmeleri gerekecektir.
Akif’in annesi, oğlunun mezarını ziyaret etmek için İstanbul’a gelmiştir. Annesini gören Akif ne yapması gerektiğini bilemeyecektir. Yusuf ise Orçun’un şüphelerini gidermek için saplandığı yalan dünyasına İlknur ile Halit’i de çekecektir. Öte yandan Oğuzhan büyük bir oyunla karşı karşıyadır.
Sait’in mekanında çıkan arbede Yiğit ve Osman’ı büyük olaylara gebe bırakır. Babalarıyla ilgili önemli bir bilginin kıyısında dolaşırlarken, Yiğit hayati bir karar almak zorunda kalacaktır.
Ekip ilk maçında, kendilerini küçümseyen takıma ders verirken; Halit de, koç Emre’ye oynadığı oyunun bedelini ödetir. Sait, mekanında işleri büyütmeye karar verir. Yiğit’e burada da büyük işler düşmektedir. Üstelik Deniz tarafından reddedilmişken, ona bir konuda yardım etmek zorunda kalır. Yiğit dört bir yandan sıkışmakta ve Osman’ı ihmal etmektedir.
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