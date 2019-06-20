Tek Yürek'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Kanada’da yaşayan Halit'in, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalması ve ardından İstanbul'da bir buz hokeyi takımında hocalık yapması hikayesi ile yola çıkan Tek Yürek, yeni bölümü ile perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Tek Yürek'in 17. bölümünde, Akif’in yaşadığını anlayan kan davalıları tekrar peşine düşmüştür. Selçuk’un boş boğazlığı, Akif’i net bir tehlikenin içine itecektir. Peki, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.

17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekibin şampiyonluk sevincine, Ekrem’in kestiği ceza gölge düşürür; Sait’in dükkana ve Akif’in tamirhaneye kilit vurdurmuştur. Bu sırada kimse yaklaşan tehlikenin farkında değildir; Akif’in yaşadığını anlayan kan davalıları tekrar peşine düşmüştür. Selçuk’un boş boğazlığı, Akif’i net bir tehlikenin içine itecektir.

Diğer yanda, şampiyon ekibe güzel bir sürpriz yapmak için kafa kafaya veren Halit ve İlknur’un çabaları, büyük bir yanlış anlamaya yola açar. İkisinin konuşmalarına kulak misafiri olan Yaren, Halit ve İlknur’un nikah hazırlığı yaptığını zanneder. Yusuf’un yapabileceklerinden endişe duyan ekip panik olur. Ancak Halit, ekibe gerçekten de unutamayacakları bir sürpriz yapmış, Ümit Besen’i şampiyonluk pikniğine davet etmiştir.

Bütün bu telaş içinde Yiğit ve Deniz, aşklarını Halit’e fark ettirmeden yaşamaya çalışırlar. Yusuf, Aslı’nın mahalleden ev alma fikriyle şaşkına dönerken, Oğuzhan Şenay’a duyduğu hislerin heyecanı içindedir. Sait ise hem dükkanını, hem gençlerin güvenini kaybetmiş olmaktan yıkılmıştır. Bu arada hayatı tehlikede olan Akif’i kurtarmak için Halit ve Murat Başkan harekete geçerler.

Yiğit ise babasından ne kadar uzak durmak istese de, Sait’e ve Akif’e üzülür. Canlı yayında yapılacak röportaj teklifini kabul eder, Ekrem’i alt etmeye kararlıdır. Kameraların karşısına geçen Yiğit, başarılarının hikayesini anlatacaktır. Belki de Ekrem’in de hikayesine değecek, onun büyük yalanını açık edecektir. Bunu yapmamasını istiyorsa, Ekrem Yiğit’in şartlarını kabul etmek zorundadır.