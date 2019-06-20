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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.06.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Tek Yürek'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde Ümit Besen sürprizi

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Tek Yürek'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde Ümit Besen sürprizi

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve her yaştan kişinin ilgiyle izlediği Tek Yürek, televizyon macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Tek Yürek dizisinin yayınlanan 17. bölüm fragmanına ünlü sanatçı Ümit Besen'in konuk oyuncu olarak katılması damga vurdu. Peki, Tek Yürek'in 17. bölümünde neler olacak? İşte, Tek Yürek'in yeni bölümüne dair bazı bilgiler.

Kanada’da yaşayan Halit'in, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalması ve ardından İstanbul'da bir buz hokeyi takımında hocalık yapması hikayesi ile yola çıkan Tek Yürek, yeni bölümü ile perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak. Tek Yürek'in 17. bölümünde, Akif’in yaşadığını anlayan kan davalıları tekrar peşine düşmüştür. Selçuk’un boş boğazlığı, Akif’i net bir tehlikenin içine itecektir. İşte, merakla beklenen Tek Yürek'in 17. bölüm fragmanı.

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekibin şampiyonluk sevincine, Ekrem’in kestiği ceza gölge düşürür; Sait’in dükkana ve Akif’in tamirhaneye kilit vurdurmuştur. Bu sırada kimse yaklaşan tehlikenin farkında değildir; Akif’in yaşadığını anlayan kan davalıları tekrar peşine düşmüştür. Selçuk’un boş boğazlığı, Akif’i net bir tehlikenin içine itecektir.

Diğer yanda, şampiyon ekibe güzel bir sürpriz yapmak için kafa kafaya veren Halit ve İlknur’un çabaları, büyük bir yanlış anlamaya yola açar. İkisinin konuşmalarına kulak misafiri olan Yaren, Halit ve İlknur’un nikah hazırlığı yaptığını zanneder. Yusuf’un yapabileceklerinden endişe duyan ekip panik olur. Ancak Halit, ekibe gerçekten de unutamayacakları bir sürpriz yapmış, Ümit Besen’i şampiyonluk pikniğine davet etmiştir.

Bütün bu telaş içinde Yiğit ve Deniz, aşklarını Halit’e fark ettirmeden yaşamaya çalışırlar. Yusuf, Aslı’nın mahalleden ev alma fikriyle şaşkına dönerken, Oğuzhan Şenay’a duyduğu hislerin heyecanı içindedir. Sait ise hem dükkanını, hem gençlerin güvenini kaybetmiş olmaktan yıkılmıştır. Bu arada hayatı tehlikede olan Akif’i kurtarmak için Halit ve Murat Başkan harekete geçerler.

Yiğit ise babasından ne kadar uzak durmak istese de, Sait’e ve Akif’e üzülür. Canlı yayında yapılacak röportaj teklifini kabul eder, Ekrem’i alt etmeye kararlıdır. Kameraların karşısına geçen Yiğit, başarılarının hikayesini anlatacaktır. Belki de Ekrem’in de hikayesine değecek, onun büyük yalanını açık edecektir. Bunu yapmamasını istiyorsa, Ekrem Yiğit’in şartlarını kabul etmek zorundadır.

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