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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.05.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Tek Yürek'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Şok eden haber

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Tek Yürek'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Şok eden haber

TRT1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve izleyici tarafından ilgi gören Tek Yürek dizisi heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 23 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan Tek Yürek'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Tek Yürek'in bu hatfaki bölümünde neler olacak? İşte, Tek Yürak'in yeni bölümüne ilişkin bilgiler ve dizinin 15. bölüm fragmanı.

Oyuncu kadrosunda, Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü gibi isimleri bulunduran Tek Yürek dizisinin 23 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan 15. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. Tek Yürak'in bu haftaki bölümünde, . Gazozcunun izini süren Yiğit onu bulur, Gazozcu can korkusuyla Osman’ı kaçırma fikrini Sait’in verdiğini söyler. Öte yandan, Endişelerinde haklı çıkan Halit, Yiğit’i durdurmaya çalışırken, Murat Başkan’dan takımla alakalı aldığı kötü haberle şok olur. İşte, Tek Yürek'in merakla beklenen 15. bölüm fragmanı.

15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yiğit ve ekip için sıkıntılar bitmek bilmez. Minyatürü bulmuşlardır ama ortalık iyice karışmış, korkulan olmuştur. Yiğit sakinleşmiş gözükse de Gazozcu'dan intikam almaya yeminlidir ancak bunu herkesten gizlemeye karar verir. Ekip ne olursa olsun, maça odaklanmak zorundadır. Bir kez daha başarırlarsa, artık üst lige çıkmaları için önlerinde sadece tek bir maç kalacaktır. Rakip takımın koçu Emre’nin yapacağı bir hamle, Ekrem’in ekmeğine yağ sürecektir.

Yusuf, Aslı’nın evlerine taşınmasıyla ne yapacağını bilemezken Mazlum, Yaren’in sözleriyle mutluluktan havalara uçar. Berrin ise artık taşımakta zorlandığı büyük sırrı İlknur’la paylaşır. Ancak konuşmalarına sürpriz birinin kulak misafiri olmasıyla Yusuf, Yiğit’e dair sırrı öğrenecektir. Gazozcunun izini süren Yiğit onu bulur, Gazozcu can korkusuyla Osman’ı kaçırma fikrini Sait’in verdiğini söyler. Ama bunun arkasında da başka biri vardır. Yiğit onu da bulacaktır. Sait’ten, Berrin’e kadar herkesi sorguya çeker. Adım adım yaklaştığı kişinin babası olduğundan habersizdir. Endişelerinde haklı çıkan Halit, Yiğit’i durdurmaya çalışırken, Murat Başkan’dan takımla alakalı aldığı kötü haberle şok olur.

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