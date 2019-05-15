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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.05.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Tek Yürek'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Tek Yürek'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Tek Yürek'in 14. bölümü ile yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Ekrem takımla ilgili asıl niyetini Halit’ten gizledi. Bu sırada Yiğit ve ekip de baskına çiftliğe geldiler. Peki, Tek Yürek'in 14. bölümünde başka neler oldu? Dizinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümünde yaşananlar.

Yönetmenliği Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı oyuncu kadrosunda ise, Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü gibi isimleri bulunduran TRT1'in sevilen dizisi Tek Yürek, 16 Mayıs tarihinde yeni bölümü ile ekranlara geldi.Tek Yürek'in 14. bölümünde, bir yanda maçlar devam ederken, aldığı kötü haber Yiğit’in dünyasını başına yıkıldı. Osman kaçırıldı. Peki, Tek Yürek'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?  

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1 izleyicilerinin büyük bir ilgiyle izlediği dizisi “Tek Yürek” 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’da on ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.
Her bölümü merakla beklenen dizi bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüyle heyecan ve aksiyon dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.
Ailesi ile birlikte yeni bir başlangıç yapan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana getiren Tek Yürek’in on üçüncü bölümü şöyle;

Sonunda olayların perde arkasındaki adamla yüz yüze gelen Halit şaşkındır. Karşısındaki gençlik yıllarından beri görmediği arkadaşı Ekrem’dir. Ekrem takımla ilgili asıl niyetini Halit’ten gizler. Bu sırada Yiğit ve ekip de baskına çiftliğe gelirler. Halit ekibi, meseleyi çözdüğüne ikna etse de, kendisi Ekrem’in anlattıklarına pek inanmamaktadır. Olayın peşini kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Ameliyat sırasında çeşitli komplikasyonlar çıksa da, Oğuzhan hayata Şenay hemşirenin eliyle tutunmuştur. Haberi alan ekip sevinç içindeyken, arkalarından yapılan hain plandan haberleri yoktur. Bir yanda maçlar devam ederken, aldığı kötü haber Yiğit’in dünyasını başına yıkar. Osman kaçırılmıştır, kardeşinin hayatına karşılık istenen şey ise, ellerinde bile olmayan minyatürdür. Ekip Yiğit’i yalnız bırakmaz, bu defa da Osman’ın hayatı için mücadele edeceklerdir… Ancak hem ekip, hem de olanları öğrenip harekete geçen Halit Osman’ı kurtarmaya çalışacaktır.

 

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