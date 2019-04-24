Tek Yürek'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Oğuzhan'ın hayatı tehlikede
TRT1 ekranlarında her hafta perşembe günleri izleyici ile buluşan Tek Yürek'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Tek Yürek 'in 25 Nisan'da yayınlanacak bölümününde, Ekibin aldığı ilk galibiyeti, hastaneden gelen haber gölgeleyecek. Oğuzhan hastanededir ve hayatı tehlikededir. Fragmanla beraber, dizinin hayranları Tek Yürek'in yeni bölümünde neler olacağını sorgulamaya başladı. İşte, Tek Yürak'in 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin bazı ipuçları.
Yönetmenliği Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı oyuncu kadrosunda ise, Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü gibi isimleri bulunduran Tek Yürek'in 11. bölümü TRT1 ekranlarında 25 Nisan akşamı sevenleriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyenler, 11. bölüm fragmanına ilişkin internetten araştırma yapmaya başladı. Tek Yürek'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, dizinin 11. bölümüne dair detaylar.
TEK YÜREK'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ekibin aldığı ilk galibiyeti, hastaneden gelen haber gölgeler. Oğuzhan hastadır… Ve bir an önce gereken yapılmazsa hayatı tehlikededir. Halit’ten başka kimsenin bundan haberi yoktur. Ekibin başındaki dertler de bitmek bilmez; Mazlum’un babası borca girmiştir, bunu ödemek yine ekibe düşer. Yusuf ise Sait’in kışkırtmasıyla, İlknur’dan dolayı Halit’le gerilir. Diğer yandan Aslı, kendisini affettirerek tekrar Yusuf’un hayatına girer. Ancak Yusuf onun hiç tanımadığı bir yönüyle tanışacaktır. Öte yandan maçlar tüm hızıyla sürerken, üst üste aldıkları galibiyetler, özellikle Yiğit’in ön plana çıkması gizemli bir kişi tarafından mercek altına alınır. Halit sonunda ekibe, Oğuzhan’ın durumunu açıklar. Gençler aldıkları kötü haberle çaresiz ve yıkılmışken, Yiğit sağlam durup, mücadele etmeye karar verir. Ancak ameliyat için çok fazla paraya ihtiyaç vardır. Ekip, gereken ameliyat parası için her şeyi yapmaya hazırdır. Tekrar Sait’e giderler ve onun bulduğu bir iş umut ışığı olur. Gençler bu işi kabul ederek, gizemli kişi tarafından kurulmuş tuzağa doğru adım adım yaklaştıklarının farkında değildir.
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