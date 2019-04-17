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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.04.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Tek Yürek'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Yusuf Yiğit'i kurtarmaya çalışıyor

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Tek Yürek'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Yusuf Yiğit'i kurtarmaya çalışıyor

TRT1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Tek Yürek dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tek Yürek'in 18 Nisan'da seyirci ile buluşacak olan 10. bölümde Yusuf çalıntı araba olayından Yiğit'i kurtarmak için hiç istemedikleri birinin yardımını kabul edecek. Peki, Tek Yürek'in 10. bölümünde başka neler olacak? İşte, Tek Yürek dizisinin 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin merak edilenler.

Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile Kadriye Kenter’in paylaştığı TRT1 'in ilgiyle izlenen dizisi Tek Yürek'te bu hafta da heyecan dorukta olacak. Tek Yürek takipçilerinin merakla beklediği 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Tek Yürek'in 10. bölümüne ilişkin detayların yer aldığı fragman.

TEK YÜREK'İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yusuf, çalıntı araba olayından Yiğit’i kurtarmak için, hiç istemedikleri birinin yardımını kabul eder. Çocukların pis işlere karışmaya devam ettiğini düşünen Halit’in öfkesi çabuk dinmeyecektir; bu durumun kendi çocuklarına dokunması kabul edebileceği bir şey değildir.

Yiğit, çok mahcup olduğu gibi, bir kez daha Deniz’le ayrı dünyaların insanı olduklarını düşünmeye başlar. İlknur’un ise bu defa sabrı taşmıştır. Bu sırada Sait’e gelen bir ziyaretçi, onu iyice tedirgin eder; artık Yiğit’e karşı önlem alma zamanı gelmiştir. Yiğit ve Yusuf’un başına gelen tatsızlıktan dolayı ne düşüneceğini şaşıran Aslı ve Deniz’e yol gösteren ise İlknur olur. Onun anlattıklarıyla Yiğit ve Yusuf’un gerçek dünyası ile tanışırlar.

Diğer yandan Berrin Sait’le konuşur ve İlknur’la ilgili ortalığı iyice karıştırır. Duyduklarıyla dünyası başına yıkılan Sait, Halit’e hesap sormaya karar verir. Bu sırada takım tek farkla da olsa bir kez daha yenilir. Ligde kalabilmeleri önlerindeki maçı mutlaka kazanmalarına bağlıdır. Yiğit ve arkadaşlarının herkese serseri olmadıklarını kanıtlamak için hokeye sarılmaktan başka çareleri yoktur. İlk kez galibiyetle tanışacaklarken, alacakları kötü bir haber hayatlarını alt üst edecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yiğit’in attığı tek gol bir kıvılcım olur. Gençler başarabileceklerini anlamışlardır. Öte yandan Berrin’in peşine düşen Sait darbeyi ummadığı bir yerden yer, cinayet şüphesiyle gözaltına alınır. Sait’i bu beladan hiç ummadığı biri kurtaracaktır.

İlknur, Halit ile işbirliği yaparak Berrin’i oğlu ile barıştırmaya çalışır ama Umut, annesini kolay affedeceğe benzemiyordur. Bu sırada, Sait ile Berrin de sonunda yüzleşir. Sait Berrin’i yollamak isterken, Berrin’in elindeki koz Sait’i köşeye sıkıştıracaktır.

Babasının izini sürmeye başlayan Yiğit, Sait’e güvenmemeye başlar. Ancak araştırdıkça bu durumla ilgili şaşırtıcı bir gerçekle yüz yüze gelir. Bu sırada Sait’in de gizli bir ziyaretçisi olacaktır.

Yiğit ve Deniz arkadaş kalabilmek için yeni adımlar atarlar. Deniz’in arkadaşları Yiğit’i bir partiye çağırırlar. Öte yandan Yusuf ise Aslı’ya gerçekleri anlatmaya karar verir. Deniz, Yiğit ve Yusuf partiye giderler. Ama Yusuf’u bir sürpriz beklemektedir. Partinin tadını çıkartalım derken, başlarına aldıkları bir dert, gençleri polisle burun buruna getirecektir.

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