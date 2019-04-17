Tek Yürek'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Yusuf Yiğit'i kurtarmaya çalışıyor

Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile Kadriye Kenter’in paylaştığı TRT1 'in ilgiyle izlenen dizisi Tek Yürek'te bu hafta da heyecan dorukta olacak. Tek Yürek takipçilerinin merakla beklediği 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Tek Yürek'in 10. bölümüne ilişkin detayların yer aldığı fragman.

TEK YÜREK'İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yusuf, çalıntı araba olayından Yiğit’i kurtarmak için, hiç istemedikleri birinin yardımını kabul eder. Çocukların pis işlere karışmaya devam ettiğini düşünen Halit’in öfkesi çabuk dinmeyecektir; bu durumun kendi çocuklarına dokunması kabul edebileceği bir şey değildir.

Yiğit, çok mahcup olduğu gibi, bir kez daha Deniz’le ayrı dünyaların insanı olduklarını düşünmeye başlar. İlknur’un ise bu defa sabrı taşmıştır. Bu sırada Sait’e gelen bir ziyaretçi, onu iyice tedirgin eder; artık Yiğit’e karşı önlem alma zamanı gelmiştir. Yiğit ve Yusuf’un başına gelen tatsızlıktan dolayı ne düşüneceğini şaşıran Aslı ve Deniz’e yol gösteren ise İlknur olur. Onun anlattıklarıyla Yiğit ve Yusuf’un gerçek dünyası ile tanışırlar.

Diğer yandan Berrin Sait’le konuşur ve İlknur’la ilgili ortalığı iyice karıştırır. Duyduklarıyla dünyası başına yıkılan Sait, Halit’e hesap sormaya karar verir. Bu sırada takım tek farkla da olsa bir kez daha yenilir. Ligde kalabilmeleri önlerindeki maçı mutlaka kazanmalarına bağlıdır. Yiğit ve arkadaşlarının herkese serseri olmadıklarını kanıtlamak için hokeye sarılmaktan başka çareleri yoktur. İlk kez galibiyetle tanışacaklarken, alacakları kötü bir haber hayatlarını alt üst edecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yiğit’in attığı tek gol bir kıvılcım olur. Gençler başarabileceklerini anlamışlardır. Öte yandan Berrin’in peşine düşen Sait darbeyi ummadığı bir yerden yer, cinayet şüphesiyle gözaltına alınır. Sait’i bu beladan hiç ummadığı biri kurtaracaktır.

İlknur, Halit ile işbirliği yaparak Berrin’i oğlu ile barıştırmaya çalışır ama Umut, annesini kolay affedeceğe benzemiyordur. Bu sırada, Sait ile Berrin de sonunda yüzleşir. Sait Berrin’i yollamak isterken, Berrin’in elindeki koz Sait’i köşeye sıkıştıracaktır.

Babasının izini sürmeye başlayan Yiğit, Sait’e güvenmemeye başlar. Ancak araştırdıkça bu durumla ilgili şaşırtıcı bir gerçekle yüz yüze gelir. Bu sırada Sait’in de gizli bir ziyaretçisi olacaktır.



Yiğit ve Deniz arkadaş kalabilmek için yeni adımlar atarlar. Deniz’in arkadaşları Yiğit’i bir partiye çağırırlar. Öte yandan Yusuf ise Aslı’ya gerçekleri anlatmaya karar verir. Deniz, Yiğit ve Yusuf partiye giderler. Ama Yusuf’u bir sürpriz beklemektedir. Partinin tadını çıkartalım derken, başlarına aldıkları bir dert, gençleri polisle burun buruna getirecektir.