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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.04.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Tek Yürek yeni bölüm fragmanı yayınlandı | 8. bölümde neler olacak?

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Tek Yürek yeni bölüm fragmanı yayınlandı | 8. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan ve severek takip edilen Tek Yürek'in 8. bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde, karşılarına çıkan sürpriz takımla maç yapan ekip çok bozulmuş, büyük farkla mağlup olmuşlardı. Peki, Tek Yürek'in 4 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak 8. bölümünde neler olacak? İşte Tek Yürek'in yeni bölüm fragmanlarına dair bazı ipuçları...

Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Anarat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız, Hakan Salınmış ve Kadriye Kenter’in paylaştığı Tek Yürek, yarın akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Tek Yürek'in yarın akşam yayınlanacak 8. bölümünde, Yiğit’in dönüşüyle tekrar bir takım olmuşlardır, ancak aldıkları yenilgi iyice morallerini bozmuştur. İşte Tek Yürek'in 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak 8. bölümü ile ilgili merak edilenler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yiğit’in dönüşüyle tekrar bir takım olmuşlardır, ancak aldıkları yenilgi iyice morallerini bozmuştur. Yine de hokeye tutunmak için motive olurlar, tüm boş zamanlarında idman yapmaya karar verirler. Ancak bu Yusuf’un başına olmadık bir dert açacaktır.

Öte yandan İlknur, Umut’un annesi Berrin’i bakımevinden kaçırır, ama onu yıllardır orada kapalı tutan Sait’ten saklamak pek kolay olmaz. Berrin’in yavaş yavaş kendine gelmesi, Osman’ın Berrin’in günlüğünde okudukları, ortalığı iyice karıştıracaktır. Sait giderek köşeye sıkışır.

Gençlerin hayatında ise sular durulmak bilmez. Paraya ihtiyacı olan Mazlum’a yardım ummadığı bir yerden gelirken, Yusuf Aslı’ya gerçekleri anlatmaya karar verir. Yiğit de Deniz’den uzak durayım derken, daha da yakınında kalacaktır. Bütün bunlar olurken polisle başı derde giren Sait’i Yiğit kurtarır. Ve ikinci resmi maç gelir çatar. Bu artık ekibin kendilerine inanmaları için kader maçıdır. Murat Başkan da maça gelir. Herkesin maçta olmasını fırsat bilerek İlknur’un evine giren Sait ise Berrin’i bulmak üzeredir.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta TRT1'de seyirci karşısına çıkan Tek Yürek'in 7. bölümünde şunlar olmuştu;

Karşılarına çıkan sürpriz takımla maç yapan ekip çok bozulmuştur; büyük farkla mağlup olmuşlardır. Halit onlara rakibi küçümsememek, saygı göstermek gerektiğiyle ilgili acı bir ders vermiştir. Bu sırada kardeşinin geleceğini düşünen Yiğit önemli bir karar alarak, Sait’in yanından ve takımdan ayrılır. Herkes şaşkınlık içindedir; üstelik ilk resmi maçları çok yakındır. Arkadaşları, Yiğit’e tepkilidirler, bundan en çok etkilenen ise Umut’tur. Bunu fark eden Halit, onunla yakından ilgilenir. Ama Sait bu durumdan çok hoşnut değildir.

Umut’a sessiz telefonlar gelmektedir. Bunu araştıran Halit ve İlknur umulmadık bir durumla karşılaşacaklardır. Öte yandan, babalarını cezaevinden tanıyan İskender’in ölüm haberi Osman’ı dehşete düşürür; Sait’le konuşacak, ama alacağı cevap onu hiç de mutlu etmeyecektir. Mehmet Selim’in yanında işe başlayan Yiğit’in ise, yeni patronunun yanında işler hiç de hayal ettiği gibi değildir. İlk resmi maçlarına saatler kala, Yiğit’in başının derde girdiğini öğrenen ekip yardıma koşar. Ancak bu kez işleri o kadar kolay olmayacaktır.

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