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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.02.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte oyunculara ilişkin bilgiler

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Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte oyunculara ilişkin bilgiler

Tanıtımları günler öncesinden yapılan Tek Yürek dizisi 7 Şubat Perşembe akşamı başlıyor. Tek Yürek dizisi ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana taşıyacak. Peki, ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu Tek Yürek dizisinin oyuncuları ve konusu TRT1’in resmi sayfasından paylaşıldı. Survivor dizisiyle yıldızı parlayan Hilmicem İntepe’nin de kadrosunda yer aldığı Tek Yürek’in başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile Kadriye Kenter’in paylaşıyor.

Sait Kara’nın kirli işleri…

Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Tek Yürek’te Alpay Kemal Atalan, mahallenin karanlık adamı Sait Kara’ya hayat verecek. Hayatını başkalarına yaptığı kötülükler üzerine kuran Sait, mutsuz ve sevgiden yoksun biridir. Mahalleliyi kendine borçlandırıp, onları kendine muhtaç etmekten çekinmeyen Sait, Yiğit (Hilmicem İntepe) ve arkadaşlarını da kirli işlerinin içine çekmeye çabalayacak. Halit (Tayanç Ayaydın)’in dönüşüyle ise mahallede yeni bir sayfa açılacak.

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