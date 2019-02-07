Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte oyunculara ilişkin bilgiler
Tanıtımları günler öncesinden yapılan Tek Yürek dizisi 7 Şubat Perşembe akşamı başlıyor. Tek Yürek dizisi ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana taşıyacak. Peki, ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu Tek Yürek dizisinin oyuncuları ve konusu TRT1’in resmi sayfasından paylaşıldı. Survivor dizisiyle yıldızı parlayan Hilmicem İntepe’nin de kadrosunda yer aldığı Tek Yürek’in başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile Kadriye Kenter’in paylaşıyor.
Sait Kara’nın kirli işleri…
Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Tek Yürek’te Alpay Kemal Atalan, mahallenin karanlık adamı Sait Kara’ya hayat verecek. Hayatını başkalarına yaptığı kötülükler üzerine kuran Sait, mutsuz ve sevgiden yoksun biridir. Mahalleliyi kendine borçlandırıp, onları kendine muhtaç etmekten çekinmeyen Sait, Yiğit (Hilmicem İntepe) ve arkadaşlarını da kirli işlerinin içine çekmeye çabalayacak. Halit (Tayanç Ayaydın)’in dönüşüyle ise mahallede yeni bir sayfa açılacak.
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