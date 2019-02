Tek Yürek dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Anarat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız, Hakan Salınmış ve Kadriye Kenter’in paylaştığı Tek Yürek, Perşembe akşamları saat 20.00’de TRT 1’de izleyici karşısına çıkıyor.

İŞTE OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER



YİĞİT SARUHAN – Hilmicem İntepe

Ben Yiğit Saruhan... Babam öldüğümde küçüktüm, kardeşimi ben büyüttüm. Beni de Sait abim.. Hayat bana zor, ama dostlarımla tek yürek... Her şeye varım. Savaşan adamın aklında sadece hayatta kalmak vardır, o yüzden hayal kurmak bana lüks derdim... Demek hayattan alacaklıymışım... Kolay mı, asla.

Mücadelem asıl şimdi başlıyor!



YUSUF ZENGİN - Anıl Tetik

Ben Yusuf Zengin… Gencim zekiyim, valla hiç alçak gönüllü olamayacağım, yakışıklı adamım… Tek ailem ablam İlknur… Bir de dostlarım tabi, soyadım gibi gönlüm de zengin... Ha bir de Aslı var. O gerçekten zengin... Tabi yaşadığım hayatı bilmiyor. Ama anlatacağım bir ara… O iş bende... Ciddiye aldığım bir şey yok mu, var. Bu sene şampiyonuz. Yusuf dediydi dersiniz.



UMUT KARA - Arda Anarat

Ben Umut Kara… Kimi garip çocuk Umut der, kimi zeki, bazılarıysa aptal. Farklıyım işte, babamın kabul etmediği bu, benden utanmasına sebep... Gerçi dostlarım öyle düşünmüyor. İyi ki varlar. Ama yine de bir burukluk var içimde... İdare etmek değil, başarılı olmak istiyorum. Belki de olurum? Hayatımda ilk kez babama ben de varım derim.



MAZLUM KAHRAMAN - Tugay Bahşi

Ben Mazlum Kahraman… Kapı gibi adamım ayıptır söylemesi... Dostlarım da her tür belada bana güvenir, anam da... Dışardan güçlüyüm, ama içimi bana sor. Bazı şeyler zor gelir. Mesela babam... Huzurumuz yo evde. O çok koyar bana, belli etmem. Ha bir de Yaren var. Aşığım, ama ölsem açılamam. Duygular zor, ama aksiyon öyle mi? Buz pistinde şiir gibi kayarım. Yani... Çoğu zaman. Benimle sürprize hazırlıklı olun derim.



AKİF GÜLMEZ - Kaan Altay Köprülü

Ben Akif Gülmez... Hayatın baharında derler ya, ben de o hesap... Ama baharda kışı yaşıyorum... Ben fazla gülmem, hayat bana öğretmedi çünkü... Başımda bir bela var, kimseye anlatamam. Canım Allah’a emanet... Bir evim, sıcacık bir yatağım, bir ailem yok… Çok takmıyorum aslında, arkadaşlarım var. Ve artık bir umudum... Her şeye rağmen vazgeçmeyeceğim yepyeni hayallerim.



OĞUZHAN ÖZGÜR - Atakan Yılmaz

Ben Oğuzhan Özgür... Buz pistinde siküriti olarak çalışıyorum... İşim önemlidir, çalışkanımdır, napayım bakmam gereken hasta bir anam var benim… Efendi adamımdır, ama can dostlarımın bir bakışı yeter belaya dalmama, o ayrı. Ekip demişken, onlar benim ikinci ailem... Şimdi hep beraber yeni hayallere koşuyoruz. Sonu iyi olacak, biliyorum.