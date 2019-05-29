Tek Yürek bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TRT1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Tek Yürek dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında Tek Yürek'in yeni bölümünü göremeyen izleyiciler dizinin neden yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Tek Yürek bu hafta neden yok? Tek Yürek'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, Tek yürek'in 16. bölümü ile ilgili bilgiler...
Her hafta izleyenlerine keyifli anlar yaşatan Tek Yürek dizisi sevenlerine kısa bir ara verecek. Tek Yürek'in 30 Mayıs akşamı yayınlanması beklenen 16. bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. TRT1'in yayın akışında dizinin yer almaması sevenlerini merak ettirdi. Tek Yürek hayranları, dizinin akıbetini merak etmeye başladı. Peki, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziyle ilgili merak edilenler...
TEK YÜREK BU HAFTA NEDEN YOK
TRT1'in yayın akışında 30 Mayıs Perşembe akşamı, Tek Yürek'in yayın saatinde "Dangal" isimli yabancı sinema yer alıyor. Dizinin 16. bölümü, 13 Haziran Perşembe akşamı izleyenlerin karşısına çıkacak. Tek Yürek'in ekranlara neden ara verdiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
TEK YÜREK'İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Tek yürek dizisinin 13 Haziran 2019'da yayınlanacak olan yeni bölümü yine izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Kısa bir aradan sonra izleyenlerin karşısına çıkacka olan dizide Yiğit babasıyla yüzleşecek ve babasının silahını ona doğrultacak. Yiğit'in babasının lüp ölmeyeceği ise yeni bölümde merak uyandıracak.
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