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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.02.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Tek Yürek 3. bölüm fragmanında her şey değişiyor

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Tek Yürek 3. bölüm fragmanında her şey değişiyor

Tek Yürek dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halit’in verdiği haber her şeyi değiştirecektir. Şimdi sıra gençlerdedir, lisans almak için canla başla çalışmaları gerekmektedir. İşte, Tek Yürek dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Tek Yürek dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sait, Yiğit’e kumar işini de yükler, Akif’in ustasının hain planları vardır, Mazlum babasıyla uğraşmak zorunda kalır, Yusuf ise söylediği yalanların içinde kaybolur. İşte, Tek Yürek dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Halit’in verdiği haber her şeyi değiştirecektir. Şimdi sıra gençlerdedir, lisans almak için canla başla çalışmaları gerekmektedir. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Sait, Yiğit’e kumar işini de yükler, Akif’in ustasının hain planları vardır, Mazlum babasıyla uğraşmak zorunda kalır, Yusuf ise söylediği yalanların içinde kaybolur.

Artık Halit’in yeri, gençlerin gözünde başkadır. Bu durumdan hiç hoşlanmayan Sait yeni hamlelerde bulunmakta gecikmez. Halit ise hem işte, hem evde huzuru sağladığını düşünürken Asude’nin Deniz’in aklını karıştırması, eve giren hırsız aile düzenini alt üst edecektir. Üzerine bir de esrarengiz birisi tarafından takip edildiğini anlayan Deniz, çareyi Yiğit’ten yardım istemekte bulur.

İlknur ve Halit gençler için çıktıkları alışveriş sırasında birbirlerini biraz daha yakından tanırlar. Takımın kurulmasını kutlamak için İlknur bir yemek tertipler, ancak Sait davet edilmediği bu yemekten hiç hoşnut kalmayacaktır. Lisans için piste çıkacakları gün, planını devreye sokar. Lisans işi tehlikeye girerken, Akif’i çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

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