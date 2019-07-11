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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Tek Yürek 20. bölümüyle ekranlarda! Yeni bölümde neler olacak?

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Tek Yürek 20. bölümüyle ekranlarda! Yeni bölümde neler olacak?

Perşembe akşamları saat 20.00'de TRT 1’de izleyici karşısına çıkan Tek Yürek'in yeni bölümünden 2 fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Deniz hala Yiğit’e kırgın olduğu halde ona bir şans daha tanımaya karar verecek. İşte, Tek Yürek'in 20. bölümüne ilişkin detaylar...

Başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe ve Anıl Tetik gibi isimlerin paylaştığı Tek Yürek, bu akşam 20. bölümüyle ekranlarda olacak. Ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan Halit ve sıfırdan zirveye giden yoldaki gençlerin hikayesini ekrana getiren Tek Yürek'in bu akşamki yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Tek Yürek 20. bölü fragmanları ve özeti...

Tek Yürek'in bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde; İzmir’e doğru yola çıkan ekip, turnuvanın İstanbul’a alındığı aldığı haberi üzerine geri döner. Deniz hala Yiğit’e kırgın olduğu halde ona bir şans daha tanımaya karar vermiştir. Bu arada Kanada’dan gelen müjdeli haber Deniz’i çok mutlu eder, ancak Yiğit gitmek konusunda onun kadar heyecanlı değildir.

Turnuvanın ilk maçı gelip çatar. İki rakip karşı karşıya gelmenin şaşkınlığı içindedir. Kozlarını hokeyde paylaşmak için piste çıkarlar ama maç büyük bir kavgaya dönüşür ve turnuvadan diskalifiye olurlar.

Öte yandan maçı seyretmeye gelen Melda, yangından kurtardığı Deniz’i görünce, takip eder; yangının arkasındaki sırrı çözmeye kararlıdır. Melda Deniz’le yüzleşir, buna kulak misafiri olan Halit çok öfkelenir. Yiğit, Deniz’in hayatını tehlikeye atarak çizgiyi aşmıştır.
Akif hiç ummadığı bir anda hayatının aşkı ile karşılaşırken, Halit artık İlknur’a olan duygularından emindir. Sıra çocukları ve Yusuf’la konuşmaya gelmiştir, onlardan alacağı cevap, İlknur’a yapacağı teklif için son adımdır.

Melda’nın yangınla ilgili izlediği ipuçları onu Yiğit’e kadar götürecektir. Ne kadar gizlemeye çalışsa da durumu öğrenen Cem, Yiğit’le hesaplaşmaya gider. Öldüresiye kavgaya girişen iki kardeşi Deniz’in bir cümlesi durdurur. Yiğit hem çok kızgın, hem de şaşkındır. Ancak bu durum Kanada konusunda alacağı kararı kolaylaştıracaktır.

 

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