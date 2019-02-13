Tek Yürek 2. bölüm fragmanında gerginlik artıyor
Tek Yürek dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halit Osman’ın peşindeki karanlık adamların sırrını çözmeye çalışırken, Sait’in piste gelmesiyle Halit ve Sait arasındaki gerginlik giderek artacaktır. İşte, Tek Yürek dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Tek Yürek dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yiğit ve arkadaşları buz hokeyinden kurtulmaya çalışırken, Murat Başkan lisans almaları için az zamanlarının olduğunu söyler, tüm işlemler tamamlanmıştır. İşte, Tek Yürek dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Halit Osman’ın peşindeki karanlık adamların sırrını çözmeye çalışırken, Sait’in piste gelmesiyle Halit ve Sait arasındaki gerginlik giderek artacaktır. Üstelik Yiğit’in de olayı öğrenmesi ve yanlarına gelmesi ile Sait’in planları iyice bozulacaktır.
Yiğit ve arkadaşları buz hokeyinden kurtulmaya çalışırken, Murat Başkan lisans almaları için az zamanlarının olduğunu söyler, tüm işlemler tamamlanmıştır. Bu Halit’i iyice köşeye sıkıştıracaktır.
Halit tüm bunlar ile mücadele ederken evdeki sorunlar da bitmez, Rüzgar hastalanır. Babasına ulaşamayan Deniz’in bulacağı çözüm ise Halit’in hiç hoşuna gitmeyecektir. Sait ekibe bir kez daha tehlikeli bir iş verir. Bu kez çocuklar başını çok büyük bir belaya sokacaklardır.
Çıkan kavgada, Yiğit geri dönülemez bir hata yapar. Yaptığı hatanın bedelini ödemekten başka çaresi yoktur. Ama Halit kimsenin tahmin edemediği bir bilgiye sahiptir, bu bilgi olayın tüm kaderini değiştirecektir.
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