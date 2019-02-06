Tek Yürek 1. bölüm fragmanında Halit baba evine dönüyor
Tek Yürek dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicilerine merhaba demeye hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Tek Yürek dizisinin oyuncu kadrosunda da başarılı isimler yer alıyor. İşte, Tek Yürek dizisinin 1. bölüm fragmanı.
Ailesi ile birlikte yeni bir başlangıca hazırlanan Halit ve sıfırdan zirveye giden yolda ki gençlerin hikayesini ekrana getirecek olan Tek Yürek’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde heyecan dolu anlar yer alacak. İşte, Tek Yürek dizisinin 1. bölüm fragmanı.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kanada’da yaptığı buz hokeyi koçluğundan atılan Halit, çocuklarıyla Zeytinburnu’ndaki baba evine döner. Yeni hayatına alışmaya çalışırken, karşısına çıkan sürpriz biri, ona hayatının teklifini yapar. Halit çok sevdiği mesleğine burada devam etmeye çalışırken beklemediği zorluklarla karşılaşacaktır.
Mahallenin ele avuca sığmayan gençleri; Yiğit ve arkadaşları, kah eğlenceli kah tehlikeli bir hayat sürmektedirler. Ağabey gibi gördükleri Sait’in bir işini hallederken başlarına aldıkları bir bela Halit’le tanışmalarına sebep olur. Halit ise Beladan kurtulmaları için bir şart öne sürecektir.
Bu arada Yusuf’un başına alacağı başka bir dert yüzünden ekip arkadaşları yardımına koşar ama durum kötüdür. Öte yandan Sait, Yiğit’in kardeşi Osman’a gizlice kuryelik yaptırır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve peşine takılan karanlık adamlar yüzünden Osman’ın canı tehlikededir. Abisi ve arkadaşlarından yardım isteyemeyen Osman’ı kim kurtaracaktır?
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