Tehlikeli Karım oyuncuları kimler? Tehlikeli Karım'ın konusu nedir?

Tehlikeli Karım oyuncuları ve konusu ile ilk bölüm itibariyle izleyicilerin sorguladığı konu oldu. Mehmet Üstündağ, Gonca Vuslateri, Mustafa Üstündağ gibi oyuncuları bünyesinde barındıran dizinin konusu, karısını tehlikelerden kurtarmaya çalışan bir adamın çabaları olacak. İşte, Tehlikeli Karım dizisi oyuncuları ve dizinin konusu hakkında detaylı bilgiler

TEHLİKELİ KARIM OYUNCULARI

GONCA VUSLATERİ (DERİN GÜNDAY BOZTEPE)

Kendini kocasına ve evine adamış; genç, güzel, zengin ve zeki bir kadındır. Hayatta onun için önemli olan tek şey kocası Alper’in ona duyduğu aşktır. Bunu onun elinden almaya kalktıklarında ortaya çıkan karakter, bir ev kadınına göre gerçekten tehlikelidir.

Gerçek Hayatı: 02.09.1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.65 boyundaki oyuncu siyah saçlı ve ela gözlüdür. Show TV'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım'da Derin karakterini canlandırmaktadır.

Gonca Vuslater'inin Oynadığı Diziler

Anne Şule / Akçay 2016-2017

Gönül İşleri / Kader 2015

Yalan Dünya Eylem/Vasfiye Teyze 2012-2014

İbreti Ailem / Yıldız 2012

Küçük Sırlar Ceyla 2010-2011

Canım Ailem / Nurcan 2009

Aliye / 2004

Gonca Vuslater'inin Oynadığı Filmler

Düğüm Zamanı 2018

Bizans Oyunları Klitorya 2015

Kaybedenler Kulübü Yurttaki kız 2010

Bornova Bornova Hande 2009

Gonca Vuslater'inin Rol Aldığı Oyunlar

Martı / Pürtelaş Tiyatro 2017-2018

Kabin / Craft 2013

Punk Rock / Dot 2010

Vur Yağmala Yeniden / Dot 2009

Baya Mastikayı Çalsana

Artiz Mektebi

SEÇKİN ÖZDEMİR (ALPER BOZTEPE)

Derin’in kocası;İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde annesi ve ablası tarafından büyütülmüş, yakışıklı bir genç adamdır. Hayatı boyunca kadınlardan destek almaya alıştığı için kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır.Bir yanda kontrol düşkünü karısı, diğer yanda onu geri dönülmez hatalara sürükleyen sevgilisi arasında kalır.

Gerçek hayatı: 1981 yılında İstanbul’da doğan Seçkin Özdemir, Kocaeli İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimini tamamladı. 2011 yılında ‘Leo’ karakterini canlandırdığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ile tanınan Özdemir, 2011-2012 yılları arasında Özge Özpirinçci’ ile başrollerini paylaştığı ‘Al Yazmalım’ dizisinde rol aldı. Daha Sonra Bir Aşk Hikayesi, Günahkar, Racon Ailem İçin, Acı Aşk adlı dizilerinde rol alan Oyuncu, 2016 yılında Kiralık Aşk dizisinde ‘Pamir’ ve 2017 yılında Ateşböceği dizisinde ‘Barış’ karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında da ‘ Bir Nefes Yeter’ filmi ilk sinema filmi deneyimini yaşamıştır.

Seçkin Özdemir'in Oynadığı Diziler

Acı Aşk/Bulut/2015

Yaban Gülü/Burak/2008

Al Yazmalım/İlyas/2011

Muhteşem Yüzyıl/Leo/2011

Bir Aşk Hikayesi/Korkut Ali/2013

Günahkar/Ali Yusuf/2014

Racon/Adnan/2015

Kiralık Aşk/Pamir/2015

Ateş Böceği/Barış/2017

Seçkin Özdemir'in Oynadığı Filmler

Bir Nefes Yeter/Yaman/2017

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (FIRAT ENGİN)



Başkomiser Fırat; Meslektaşı İpek’le nişanlıdır. Derin’in kaçırılma olayıyla ilgili soruşturmanın başındaki isim. İşine düşkün, hırslı ve zeki bir polistir. Olayları çözmeye başladıkça karşısına çıkan her yeni düğüm vakayı kişiselleştirmesine neden olur. Bu da onu Derin, Alper ve Seda ile karşı karşıya bırakır.

Gerçek hayatı: 1977 yılında Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. ‘’İlk kez Yılan Hikayesi’’ dizisiyle kamera karşısına geçtikten sonra 2000-2007 yılları arasında ‘’Dikkat Bebek Var’’, ‘’Yıldızların Altında’’, ‘’Yarım Elma’’, ‘’Bedel’’, ‘’Hayat Bilgisi’’, ‘’Uy Başuma Gelenler’’, ‘’Aşka Sürgün’’ ve ‘’Yersiz Yurtsuz’’ dizilerinde rol almıştır. ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Muro’’ karakteriyle herkesin dikkatini üstüne toplayan Mustafa Üstündağ, daha sonrasında, ‘’Çılgın Kanal’’, ‘’Cümbür Cemaat Aile’’, ‘’Gün Akşam Oldu’’, ‘’İzmir Çetesi’’, ‘’Merhamet’’, ‘’Aşkın Kanunu’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Bana Sevmeyi Anlat’’, ‘’Bu Sayılmaz’’ projelerinde kariyerindeki basamakları başarılı bir şekilde tırmanmaya devam etmiş ve son olarak da ‘’Çukur’’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Bunların dışında birçok tiyatro oyununda ve sinema filminde yer alan Üstündağ’ın başlıca sinema filmleri şunlardır; ‘’Neredesin Firuze’’, ‘’Emret Komutanım: Şah Mat’’, ‘Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine’’, ‘’Abimm’’, ‘’Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde’’, ‘’Kutsal Damacana 2: İt Men’’, ‘’Vay Arkadaş’’, ‘’Gulyabani’’ ve ‘’Şeytan Tüyü’’.



Mustafa Üstündağ’ın Oynadığı Diziler

Çukur / Kahraman / 2017

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Kara Davut Paşa / 2015

Merhamet / Sermet Karayel / 2013

Kurtlar Vadisi Pusu / Muro / 2007-2009

Emret Komutanım / Sado / 2005-2006



Mustafa Üstündağ’ın Oynadığı Filmler

Şeytan Tüyü / Metin / 2015

Kutsal Damacana 2: İt Men / Kurt Adam / 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine / Muro / 2008

Zincirbozan / Talat / 2007

Zeynep’in Sekiz Günü / Ali / 2007

BİGE ÖNAL (SEDA ÇELİK)

Alper’in hem iş ortağı hem de sevgilisi. Evlatlık olarak büyümesi onu başkalarının acısına karşı duyarsızlaştırmıştır çünkü o çok daha büyüklerini yaşamıştır. Hırsı ve cesareti onu Alper’in karısını öldürme girişimine kadar sürükler.

ERDEM AKAKÇE (YAMAN ÇALIŞKAN)

Alper’in ablasının eski kocası; aynı zamanda eski polis. Alkol bağımlılığı ve kontrolsüz davranışları yüzünden emniyetten uzaklaştırılmıştır. Ama Yaman bunu asla kabul etmez. Bu sorunlar yüzünden evliliği de bozulmuştur. Tek hedefi karısı ve kızını geri kazanmaktır.

CEREN SOYLU (FERDA AYDIN)

Derin ve Alper’in komşusu; ev hanımıdır. Kendisinden 5-6 yaş küçük Kıvanç ile aşk dolu bir evliliği var gibi görünse de, aslında bu onun sadece etrafa karşı maskesidir. Çünkü Ferda dünyanın belki de en yalnız insanıdır ve bunu değiştirmek için her şeyi göze alacaktır.

NİLAY ERDÖNMEZ (İPEK YILDIRIM)

İstanbul Emniyeti’nde Komiser; Derin’in kaçırılma vakasında Fırat’la birlikte çalışır. İşini düzgün yapan, çalışkan ve güçlü bir karakterdir. Fırat’ın kuralları çiğneme eğilimine karşı İpek daha çok sağduyuyu temsil eder. Bu gizemli vaka hem kariyerini hem de özel hayatını etkileyecektir.

Gerçek hayatı: 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Yüksek lisansını yine aynı üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde, yine tiyatro sanatı üzerine tamamlamıştır. Rol aldığı 2012 yapımı Gözetleme Kulesi filmiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve bu filmdeki rolüyle, Adana Altın Koza, Nürnberg Film Festivalleri de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası pek çok festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Sevdaluk, İstanbullu Gelin adlı televizyon dizilerinde rol almış, son olarak Bütün Saadetler Mümkündür adlı sinema filminde Gülce karakterini, baş rollerini paylaştığı Mezarcı filminde ise Burcu karakterini canlandırmıştır.

BİHTER DİNÇEL (HANDE BOZTEPE)

Alper’in ablası; babadan kalma kuru temizleme dükkânında annesiyle birlikte çalışır.Eski kocası Yaman’dan maddi destek almadan kızını büyütür. İkili birbirlerinin çocukluk aşkıdır, ancak Hande Yaman’a olan inancını artık kaybetmiştir. Derin’le iyi anlaşır. Kardeşi Alper’i her zaman kollar.

FATİH DÖNMEZ (KIVANÇ YILMAZ)

Ferda’nın genç kocası; yakışıklı ve bakımlı bir adamdır. Karısına karşı kibar ve aşk doludur çünkü bu onun görevidir. Kıvanç daha rahat bir yaşama sahip olmaya çalışırken belki de hayatının en büyük dersini alacaktır.

Gerçek hayatı: Almanya'da doğdu.İlkokuldan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası 'nda tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi DTCF'de Latin Dili ve Edebiyatı okudu ama yarım bırakarak Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünde oyunculuk okudu.2002 de Işıl Kasapoğlu ve akademiden arkadaşlarıyla birlikte Semaver Kumpanya'nın kuruluşunda görev aldı. Semaver Kumpanya 'da 12.Gece, Murtaza, Süleyman ve Öbürsüler, Fırtına, Chamaco, Nasreddin Hoca, Bir Varmış Hiç Yokmuş, Titus, Mem ile Zin gibi oyunlarda oynadı.

Aynı zamanda televizyonda Yabancı Damat, Bu Kalp Seni Unutur mu,Ustura Kemal,Vazgeç Gönlüm, Bir Aşk Hikayesi, Adı Mutluluk,Güneşin Kızları, Poyraz Karayel, Yedi yüz, Kalp Atışı gibi dizilerde ve pek çok sinema filminde oynadı.

2014 te Tiyatrokare ekibine katıldı.Halen Leyla'nın Evi ve Fosforlu Müzikali'nde oynamaktadır. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Fatih'in oyunculuk dışındaki en büyük tutkuları kitaplar, müzik, spor ve denizdir.

HAKAN ATALAY (ŞAHİN EGE)

Derin’in gizemli akıl hocası; SESSİZ KADIN isminde bir bar işletir. Derin’le eskiye dayanan bir dostluğu vardır. Şahin’in ne kadar tehlikeli olduğunu ve Derin’i kollamak için ne kadar ileri gidebileceğini kestirmek zordur.

MERT AYDIN (ÇINAR KAYA)

Derin’in saplantılı aşığı; üniversiteden arkadaşı ve ressamdır.Yetenekli olmasına rağmen saplantısı kendini geliştirmesine engel olmuştur. Zayıf bir karakterdir ve başkalarının elinde oyuncak olmaya müsaittir. Bu özelliğinin farkında olanlar tarafından acımasızca kullanılır.

EMİNE ŞANS UMAR (LÜTFİYE BOZTEPE)

Alper’in annesi; dişiyle tırnağıyla çalışarak çocuklarını okutmuş, büyütmüş vefakar bir anne. Kızı Hande’yle birlikte kocasından kalan kuru temizleme dükkanını işletir, bir yandan terzilik yapar. Gelini Derin’i kızı gibi sever. Oğlu Alper ise sürekli onu hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Gerçek hayatı: 1961 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Rol aldığı dizi ve filmler; Tehlikeli Karım , Babamın Günahları , Fazilet Hanımın Kızları , Kara Gül, Sen Benimsin, Sakarya Fırat, Köprü, Erkekler Ağlamaz, Hayat Türküsü, Bir Demet Tiyatro,Yol Arkadaşım, Kayıp Aranıyor, Zoraki Başkan,Acemi Müezzin, Alacakaranlık,Koçum Benim,Yedi Numara, Güneş Yanıkları, Son Mektup, Av Mevsimi, Destere, Maruf

GÖRKEM KASAL (İBRAHİM ASLAN)

Fırat’ın ekibindeki genç bir komiser yardımcısı. Kurallara uyan, okulda öğrendiklerini hayatta uygulamaya çalışan temiz bir gençtir. Fırat farklı bir çalışma şekline sahip olduğu için İbrahim uyum sağlamakta zorlansa da çok çabalar. Çınar’ın kız kardeşi Yasemin’e aşık olması hayatının gidişatını değiştirir.

Gerçek hayatı: 22 Ağustos 1989 tarihinde Ankara’da doğan Görkem Kasal, Galileo Galilei İtalyan Lisesi mezunudur. New York Film Academy’deki kamera önü oyunculuğu eğitiminden sonra 2012 yılında Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Alanı bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro YanEtki ve Kumbaracı50 gibi toplulukların sahnelerinde çeşitli oyunlarda oynamıştır. Amerika’da vizyona giren ilk ve tek türk filmi olan Baskın:Karabasan’ın başrol oyunculuğunun yanısıra; Trt Tv Filmleri kuşağından İmkansız Olasılık filmi ile adını televizyonda da duyurmuştur.

MELİSA DARICI (TÜLİN TAŞÇI)

Alper’in Seda ile işlettiği Mühürlü Aşk isimli kafede servis elemanı;her olayda kendini ve çıkarlarını gözeten, patavatsız, neşeli bir genç kız. Hayali kendi kafesini açmaktır.

Gerçek hayatı: Melisa Darıcı, 29 Mart 1986 İzmir doğumlu. Pamukkale universitesi Iktisat bölumünden mezun oldu. Şuan Beykent üniversitesi tiyatro bölümü dördüncü sınıf ögrencisi.

ERDAL BARAN ŞAHİN (DOĞU BALKAN)

Alper’in Seda ile işlettiği Mühürlü Aşk isimli kafede servis elemanı;Kadir’in tersine O, aşk üçgeninde Derin’i haklı bulup kollar. Doğrucu ve eğlenceli biridir.

Gerçek hayatı: Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünü bırakıp İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturgi Bölümü’ne girdi. Çağdaş Drama Derneği’nde Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği Programına katılarak Yaratıcı Drama eğitimi aldı. Tiyatro eğitim sürecine ise ilk olarak TOBAV’ da başladı.

Yrd.Doç. Ömer Adıgüzel’den Süreçsel Drama, Luciano İOGNA, Yrd.Doç. Mette Boe Lyngstad ve Janecke Thesen’den Forum Tiyatro ve Jokerlik eğitimi aldı. Funda Özşener’den Oyun Yazarlığı, Camal Seyidakmatova’dan Meditasyon Metodu İle Role Girme, Ashish Sankrityayan’dan Dhrupad / Hint Vokal Tekniği atölyeleri aldı.

Luciano İOGNA yönetmenliğinde kurulan ÇDD Forum Ekibi’nin bir üyesi olarak Forum Tiyatro alanında çalışmalar yürüttü. Aşağıdakilerden Hangisi, Mobing gibi forum oyunlarında oynadı. Sarıyer Sanat Tiyatrosu, Etopya Tiyatro Topluluğu, ÇDD Forum Tiyatro Ekibi, Maskkara Tiyatrosu, TiyatroFobi gibi birçok tiyatro topluluğunda teknik, yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak görev yaptı.

Kadıköy Anadolu Lisesi, 37 Sanat Merkezi, Sulukule Platformu, Bilgi Koleji, Esenkent Kooperatifi, Kültür Karıncaları gibi kurumlarda Yaratıcı Drama eğitmenliği yaptı. 17.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi’nde görev yaptı.

2011 yılında Şirin Öten ile birlikte Tiyatrofobi’yi kurdu. Bu süreçte Tiyatro Gazetesi, Sinek Dergi, Edepsiz Dergi, Diren Sanat, Dramaturji.com adlı yayınlarda yazılar yazdı. Sevgili Doktor, Kolâj, Bir Varmış Hiç Yokmuş, Salpa, Mut, Aile Mezarlığı oyunlarında oynadı. Batman, Sidik, Tüccar adlı kısa filmlerde ve çeşitli reklam filmlerinde çalıştı. Kes Yapıştır, Dar Elbise adlı uzun metraj filmlerde oynadı. Saklı Bahçede Aşk adlı uzun metraj filmde ise cast direktörlüğü yaptı. Eğlence Mühendisleri adlı firmada oyuncu olarak çalıştı. Bisanfa Sanat Akademisi bünyesinde ise senaryo çalışmaları yürüttü.

2014-2015 sezonunda kaleme aldığı ve yönettiği Ben Bir Başkasıdır isimli tiyatro oyunu sahnelenmeye devam ederken, 2015 yılında ortaklarıyla birlikte EğlenİŞ’i kurarak kurumsal firmalara yaratıcı drama eğitimleri vermeye başladı. Atlas Global, Beyaz Fırın, Turkcell, gibi kurumsal yapıların çalışanlarına ve yöneticilerine sanat atölyeleri gerçekleştirerek kariyerine devam ediyor.

BURAK AKYOL (KADİR ŞEKERCİ)

Alper’in Seda ile işlettiği Mühürlü Aşk isimli kafede servis elemanı; Seda’ya platonik bir aşk besler.

Gerçek hayatı: 17 Mayıs 1990 Tarihinde İstanbul’da doğdu.

Performans Sanatçısı/Oyuncu

2012 yılında Istanbul Bilgi Universitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü Performans Sanatları Ana Bilim Dalından mezun oldu. Ardından Istanbul Bilgi Universitesi Kültür Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimi almaya başladı.

2007-2011 yılları arasında Eva Blazikova ile Duncan Tekniği, Bruno Isakoviç ile Beden Odaklı Atölyeler, Zişan Uğurlu ile Drama Oyunculuğu ve Viewpoint Tekniği, Dilek Dervişoğlu ile Champs; Modern Dans ve Çağdaş Dans, Şükran Moral ile Sokak Performansı, Berrak Yedek ile Beden Kullanımı ve Obje İlişkisi üzerine atölyelere katıldı.

Zişan Uğurlu yönetmeliğinde Su Terapisi ve Black Market, Şükran Moral ile Sokak Performansı, Prospero Dans Topluluğu ile Mesele, Actors Without Borders Istanbul ile Kebap, Pangar Tiyatro ile Macbeth ve Tomeo Verges ile Turkish Chicken adlı performans ve tiyatro projelerinde oynadı. 2012 yılında Tiyatrofobi grubuna dâhil oldu ve Aile Mezarlığı oyununda sahne aldı.

Okyanus Koleji, Şişli Terakki Lisesi, Enka Okulları ve İTÜ Geliştirme Vakfı Natuk Birkan İlköğretim Okulu adlı kurumlarda Modern Dans, Bale ve Hiphop alanlarında eğitim verdi ve çeşitli gösterilerde koreograf olarak görev yaptı.

2013 yılında Her Şey Yolunda Merkez adlı dizide ve 2015 yılında Bir Şey Değilim adlı uzun metraj bir sinema filminde rol aldı.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Derin’in (Gonca Vuslateri) gözyaşları içinde “Aldatılmak gerçekten çok onur kırıcı bir şey. Başka bir kadını sana tercih etmesi. Hiç beklemediğim bir yerden gelmişti darbe. Kalbim soğuktu, bedenim hissiz!” sözleriyle duygularını paylaştığı tanıtımda, Derin’in kaçırılmasıyla işler değişiyor. İstenilen fidyeyi sağlayıp, karısını bulmak isteyen Alper’in (Seçkin Özdemir) “Karımı kurtarmama yardım edin, ben karımı seviyorum!” sözleri dikkat çekerken, Başkomiser Fırat’ın (Mustafa Üstündağ) Alper’i gözaltına alması heyecanı arttırıyor. Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!