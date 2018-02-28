Tehlikeli Karım ne zaman başlayacak? Tehlikeli Karım dizisi oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Tehlikeli Karım dizisinin ilk bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İzleyicilerin fragmanın yayınlanması ve dizide rol alacak oyuncuları görmesiyle merakı daha da arttı. Peki Tehlikeli Karım ne zaman başlayacak? Dizide hangi ünlü oyuncular yer alacak? Tehlikeli Karım dizisi karakterleri kimler? Dizinin konusu ne? İşte Tehlikeli Karım dizisi hakkında tüm detaylar

TEHLİKELİ KARIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım dizisinin çekimlerine başlandı.

Tehlikeli Karım dizisinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak belli olduğunda haberimizde olacak.

TEHLİKELİ KARIM DİZİSİNİN KONUSU

Dizi evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

TEHLİKELİ KARIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar. İşte Tehlikeli Karım dizisi oyuncularının hayat hikâyeleri...

GONCA VUSLATERİ

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşamak zorunda kaldı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur. Deneyimli oyuncu deneyimli daha önce Büyük Buluşma, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, Yalan Dünya ve İbret-i Alem dizilerinde rol almıştır. Gonca Vuslateri, şimdiler de ise Show Tv ekranlarında başlayacak "Tehlikeli Karım" ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

SEÇKİM ÖZDEMİR

25 Ağustos 1981 dünyaya gelen Seçkin Özdemir aslen Sinopludur. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Seçkin Özdemir üniversite eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümünde almıştır. Oyunculuk için kendini geliştiren Özdemir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır. 2008 yılında Yaban Gülü dizisiyle kariyerine adım atan Seçkin Özdemir daha sonra 2012 yılında yayınlanan Al Yazmalım dizisindeki İlyas karakteriyle ünlenmiştir.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin‘de doğmuştur. Babası işçi, annesi ev kadınıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de bitirdi. Konservatuarda okumak için İstanbul‘a gitti ancak ilk sene sınavlarını kazanamadı. Kartal Sanat İşliği Tiyatro Grubunda Çocuk tiyatrosunda çalışmaya başladı. Bir yıl sonra, tekrar sınava girerek kazanmıştır.

Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Birçok sinema ve dizi filminde yer alan başarılı oyuncu ekranların sevilen isimlerinden biridir.

ERDEM AKAKÇE

13 Aralık 1975 Konya doğumlu oyuncu Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Babam ve Ailesi, Beni Böyle Sev, Çıplak Gerçek, Seni Bana Yazmışlar, Elde Var Hayat, Kış Masalı ve Bir İstanbul Masalı’nın kadrosunda yer almıştır. Başarılı oyuncu ekranların sevilen isimlerinden biridir.





BİLGE ÖNAL

1 Şubat 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bilge Önal, Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu şimdi ise Tehlikeli Karım adlı dizi ile izleyici karşısına çıkacak.

CEREN SOYLU

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ceren Soylu,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde okudu. 1993-1995 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Operet ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümünde eğitim alan Ceren Soylu, 1994 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı “Şehnaz Tango” dizisiyle sektöre adım atmıştır.

FATİH DÖNMEZ

Fatih Dönmez, 1975 yılında Almanya Frankfurt'ta doğmuştur. Akademi İstanbul’da Tiyatro Eğitimi alan Fatih Dönmez birçok film projesinde yer alarak izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Son olarak Kalp Atışı adlı dizi ile ekran karşısında olan Fatih Dönmez, şimdi ise Tehlikeli Karım adlı dizi ile ekranlara çıkacak.

EMİNE ŞANS UMAR

1960 yılında dünyaya gelen Emine Şans Umar, Devlet Konservatuarı mezunudur. Birçok tiyatro oyunu ve projesinde yer alan Emine Şans Umar, Yedi Numara, Koçum Benim, Destere, Sakarya Fırat gibi birçok sinema ve dizide rol almıştır. Başarılı oyuncu, bunların yanı sıra seslendirme ile de uğraşmaktadır.





HAKAN ATALAY

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Hakan Atalay, Artvin'de dünyaya gelmiştir. Hakan Atalay bugüne kadar Köprü, Yengeç Oyunu, Aile Saadeti, Şenlikname, Kardeşim Benim, gibi dizi ve sinemalarda yer almıştır.