Tehlikeli Karım final yapıyor! Tehlikeli Karım 6. final bölüm fragmanı yayınlandı
Show TV ekranlarında Pazar akşamları izleyiciyle buluşan Tehlikeli Karım'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Tehlikeli Karım, 29 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 6. bölümüyle birlikte final yaparak ekranlara ve seyircisine veda edecek. Peki, Tehlikeli Karım'ın final bölümünde neler olacak? Tehlikeli Karım 6. final bölüm fragmanında neler var?
Aldatılan bir kadın ve onun etrafından geçen olayların anlatıldığı Tehlikeli Karım dizisi yarın akşam yayınlanacak 6. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak. Son bölümde akılda kalan soruların cevap bulacağı Tehkikeli Karım 6. bölümü seyirciler merakla bekliyor. Peki, Tehlikeli Karım'ın finalinde ne olacak? İşte, 6. final bölüm fragmanı...
TEHLİKELİ KARIM 6. BÖLÜM FRAGMANI
Tehlikeli Karım'ın final bölümünde; Boşanma kağıdını Derin’e vererek beş milyonla beraber özgürlüğe doğru yelken açan Alper; soluğu tabii ki Seda’nın evinde alır. Ancak bu sefer akıllanmıştır; paradan söz etmez. Derin’in ondan ayrılmayı kabul etmeyeceğini düşünürken genç kadın bir kere daha Alper’i şaşırtır. İstediği tek bir şey vardır, birbirlerine son kez en sevdikleri yemeği pişireceklerdir. Bu vedaya Seda da davet edilir.
TEHLİKELİ KARIM FİNAL YAPIYOR
Show TV'nin MF Yapım imzalı Tehlikeli Karım, Pazar akşamı yayınlanacak olan 6'ncı bölümüyle ekranlara veda edecek. Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyordu.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Tehlikeli Karım'ın geçen hafta yayınlanan 5. bölümünde, beş milyona kavuştum derken yarısını Yaman’a kaptıran Alper, kaderine razı gelir. Elindeki para Seda ile birlikte kayıplara karışmak için yeterlidir. Bu sefer Derin’den kaçmayı başaracaktır. Ama düşündüğü gibi olmaz. Genç kadın Alper’i en sevdiği kişi üzerinden vurur, yeğeni Ayşe.
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