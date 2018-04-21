Tehlikeli Karım 5. yeni bölüm fragmanında Derin'den şaşırtan hamle
Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Tehlikeli Karım’ın 5. bölümünde parasını kurtarmak için Yaman’ın kızı Ayşe’yi yanına alan Derin’in neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Tehlikeli Karım yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!
Tehlikeli Karım dizisi kaldığı yerden devam ediyor. 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan bölüme dair ilk tüyoları veren Tehlikeli Karım 5. bölüm fragmanında Yaman ve Alper para için kavga ederken, o sırada gelen Seda paralarla birlikte kaçıyor. Alper’e hesap soran Derin parasının peşine düşerken Fırat Başkomiser, Alper ve Seda’nın kaçtığını öğreniyor. Yaman’dan paraların tamamını isteyen Derin yaptığı planla heyecanı yükseltiyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Beş milyona kavuştum derken yarısını Yaman’a kaptıran Alper, kaderine razı gelir. Beş milyona kavuştum derken yarısını Yaman’a kaptıran Alper, kaderine razı gelir. Elindeki para Seda ile birlikte kayıplara karışmak için yeterlidir. Bu sefer Derin’den kaçmayı başaracaktır. Ama düşündüğü gibi olmaz. Genç kadın Alper’i en sevdiği kişi üzerinden vurur, yeğeni Ayşe.
SON BÖLÜM ÖZETİ
Ölümün kıyısından bir kere daha dönen Alper artık bu evliliği bitirmeye kararlıdır. Fidye parasını Çınar’dan alıp, Seda ile birlikte yeni bir hayata adım atmayı planlar. Diğer yandan; ortada başıboş dolaşan 5 milyonun peşine pek çok kişi takılmıştır. Bütün bu köşe kapmaca bir kişinin ölümüyle sonuçlanır. Artık ortada gerçek bir ceset vardır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle