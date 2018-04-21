Tehlikeli Karım 5. yeni bölüm fragmanında Derin'den şaşırtan hamle

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.04.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Tehlikeli Karım 5. yeni bölüm fragmanında Derin'den şaşırtan hamle

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Tehlikeli Karım 5. yeni bölüm fragmanında Derin'den şaşırtan hamle

Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Tehlikeli Karım’ın 5. bölümünde parasını kurtarmak için Yaman’ın kızı Ayşe’yi yanına alan Derin’in neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Tehlikeli Karım yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!

Tehlikeli Karım dizisi kaldığı yerden devam ediyor. 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan bölüme dair ilk tüyoları veren Tehlikeli Karım 5. bölüm fragmanında Yaman ve Alper para için kavga ederken, o sırada gelen Seda paralarla birlikte kaçıyor. Alper’e hesap soran Derin parasının peşine düşerken Fırat Başkomiser, Alper ve Seda’nın kaçtığını öğreniyor. Yaman’dan paraların tamamını isteyen Derin yaptığı planla heyecanı yükseltiyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Beş milyona kavuştum derken yarısını Yaman’a kaptıran Alper, kaderine razı gelir. Beş milyona kavuştum derken yarısını Yaman’a kaptıran Alper, kaderine razı gelir. Elindeki para Seda ile birlikte kayıplara karışmak için yeterlidir. Bu sefer Derin’den kaçmayı başaracaktır. Ama düşündüğü gibi olmaz. Genç kadın Alper’i en sevdiği kişi üzerinden vurur, yeğeni Ayşe.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ölümün kıyısından bir kere daha dönen Alper artık bu evliliği bitirmeye kararlıdır. Fidye parasını Çınar’dan alıp, Seda ile birlikte yeni bir hayata adım atmayı planlar. Diğer yandan; ortada başıboş dolaşan 5 milyonun peşine pek çok kişi takılmıştır. Bütün bu köşe kapmaca bir kişinin ölümüyle sonuçlanır. Artık ortada gerçek bir ceset vardır.

 

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