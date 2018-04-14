Tehlikeli Karım 4. bölüm fragmanında Alper tutuklanıyor
Tehlikeli Karım dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecanlı anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Alper, şüpheli bulunuyor ve tutuklanıyor. İşte, Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Komiser İpek’in Seda’yı “Çınar öldü. Bu artık bir cinayet soruşturması. Yardım ve yataklıktan başın belaya girer, bu defa paçayı kurtaramazsın!” sözleriyle uyardığı tanıtımda Yaman her yerde parayı arıyor. Alper, katil olduğunu düşünen polislerden köşe bucak kaçarken, Derin’in kiminle buluştuğu merak uyandırıyor.“Bu artık bir cinayet soruşturması!” İşte, Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Karısının katil olduğundan şüphelenen Alper, bir sonraki kurban olmaktan korksa da ondan uzaklaşamaz. Çünkü Derin’in elinde hem Alper ve Seda’nın ses kayıtları, hem de kanıt olarak sakladığı zehirli şişe vardır. Adeta karısının elinde rehin kalan Alper bir çıkış yolu ararken; “Kaçırılma olayı sahte ise; fidye parası Derin’in kendisinde” sonucuna ulaşır. 5 milyon lira, karısının ve Fırat Başkomiser’in onu bulamayacağı bir yere kaçmak için yeterlidir. Yapması gereken tek şey, parayı bulmaktır.
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