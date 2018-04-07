Tehlikeli Karım 3. bölüm fragmanında gerilim artıyor
Tehlikeli Karım dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Derin’den şüphelenen Alper’in öldürülme korkusu yaşıyor. Derin “Benden bu kadar korkuyor olamazsın!” sözleriyle Alper’i sakinleştirmeye çalışıyor. İşte, Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Alper’in, Fırat Başkomiser’in “Çınar’ın arabası uçmuş. Öldü ya da öldürüldü!” sözleri üzerine Derin’den şüphelendiği tanıtımda Seda, Alper’e fidye parasının hala Derin’de olduğunu söylüyor. Bu işin peşini bırakmamakta kararlı olan Fırat Başkomiser’in “Derin Hanım bütün bunları aldatıldığı için yaptı. Öyle değil mi?” sözleri dikkat çekerken, Derin’in yanıtının ne olacağı merakla bekleniyor. İşte, Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Karısının katil olduğundan şüphelenen Alper, bir sonraki kurban olmaktan korksa da ondan uzaklaşamaz. Çünkü Derin’in elinde hem Alper ve Seda’nın ses kayıtları hem de kanıt olarak sakladığı zehirli şişe vardır. Adeta karısının elinde rehin kalan Alper bir çıkış yolu ararken, “Kaçırılma olayı sahte ise; fidye parası Derin’in kendisinde” sonucuna ulaşır. 5 milyon lira, karısının ve Fırat Başkomiser’in onu bulamayacağı bir yere kaçmak için yeterlidir. Yapması gereken tek şey parayı bulmaktır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Derin’in Alper’i geri kazanma planı kusursuz bir şekilde işlemiştir. Şimdi tek istediği kocasına kavuşmak ve bütün olanları geride bırakmaktır. Büyük bir pişmanlık yaşayan Alper’in de istediği budur. Ama geride bir suç unsuru kalmıştır. Fırat Başkomiser’in eline geçen zehirli kokteyl şişesi, çifti sonsuza kadar birbirinden ayırabilecek bir tehlikedir.
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