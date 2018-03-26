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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
26.03.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Tehlikeli Karım 2. yeni bölüm fragmanında Alper ve Seda sorguda

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Tehlikeli Karım 2. yeni bölüm fragmanında Alper ve Seda sorguda

Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına 25 Mart Pazar akşamı başlayan Tehlikeli Karım’ın ilk bölümünde dizinin konusu ve kadrosunda dair bilgiler edinen izleyiciler 2. bölüm fragmanıyla yeni tüyolar aldı. İşte Tehlikeli Karım’ın yeni bölümünden ilk görüntüler!

Tehlikeli Karım dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı. Evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ekrana taşıyan Tehlikeli Karım dizisinin 1. bölümü sosyal medyaya da konu oldu. İlk bölümde yaşananlar hafızalardaki yerini korurken Tehlikeli Karım 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Hastaneye getirilen Derin’i görmek için Alper apar topar hastaneye giderken, Alper’in annesinin Seda’ya saldırdığı anlar heyecanı arttırıyor. Başkomiser Fırat’ın “Fidyeci hesapta 5 milyon olduğunu nereden biliyor” sorusuna Derin’in ne cevap vereceği merakla beklenirken, Alper ve Seda sorguya alınıyor. Seda, “Karını öldürmezsen yüzümü bir daha göremezsin!” sözlerini kabul etmezken, duştan çıktığı sırada Çınar’ı karşısında bulan Derin’in yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

TEHLİKELİ KARIM KONUSU

Derin (Gonca Vuslateri), kendini kocasına ve evine adamış; genç, güzel, zengin ve zeki bir kadındır. Hayatta onun için önemli olan tek şey kocası Alper’in (Seçkin Özdemir) ona duyduğu aşktır. Alper ise İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde annesi ve ablası tarafından büyütülmüş, yakışıklı bir genç adamdır. Hayatı boyunca kadınlardan destek almaya alıştığı için kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır. Bir yanda kontrol düşkünü karısı, diğer yanda onu geri dönülmez hatalara sürükleyen sevgilisi arasında kalır. Kocası tarafından aldatıldığını öğrenen Derin’in, kocası Alper’i geri kazanmak için ne kadar ileri gidebileceği, ikilinin değişen ilişkilerinin nelere sebep olabileceği merakla bekleniyor.

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