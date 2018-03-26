Tehlikeli Karım 2. yeni bölüm fragmanında Alper ve Seda sorguda
Tehlikeli Karım dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına 25 Mart Pazar akşamı başlayan Tehlikeli Karım’ın ilk bölümünde dizinin konusu ve kadrosunda dair bilgiler edinen izleyiciler 2. bölüm fragmanıyla yeni tüyolar aldı. İşte Tehlikeli Karım’ın yeni bölümünden ilk görüntüler!
Tehlikeli Karım dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı. Evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ekrana taşıyan Tehlikeli Karım dizisinin 1. bölümü sosyal medyaya da konu oldu. İlk bölümde yaşananlar hafızalardaki yerini korurken Tehlikeli Karım 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Hastaneye getirilen Derin’i görmek için Alper apar topar hastaneye giderken, Alper’in annesinin Seda’ya saldırdığı anlar heyecanı arttırıyor. Başkomiser Fırat’ın “Fidyeci hesapta 5 milyon olduğunu nereden biliyor” sorusuna Derin’in ne cevap vereceği merakla beklenirken, Alper ve Seda sorguya alınıyor. Seda, “Karını öldürmezsen yüzümü bir daha göremezsin!” sözlerini kabul etmezken, duştan çıktığı sırada Çınar’ı karşısında bulan Derin’in yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.
Derin (Gonca Vuslateri), kendini kocasına ve evine adamış; genç, güzel, zengin ve zeki bir kadındır. Hayatta onun için önemli olan tek şey kocası Alper’in (Seçkin Özdemir) ona duyduğu aşktır. Alper ise İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde annesi ve ablası tarafından büyütülmüş, yakışıklı bir genç adamdır. Hayatı boyunca kadınlardan destek almaya alıştığı için kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır. Bir yanda kontrol düşkünü karısı, diğer yanda onu geri dönülmez hatalara sürükleyen sevgilisi arasında kalır. Kocası tarafından aldatıldığını öğrenen Derin’in, kocası Alper’i geri kazanmak için ne kadar ileri gidebileceği, ikilinin değişen ilişkilerinin nelere sebep olabileceği merakla bekleniyor.
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